https://ria.ru/20240402/putin-1937317905.html

Путин выступит на коллегии МВД

Путин выступит на коллегии МВД - РИА Новости, 02.04.2024

Путин выступит на коллегии МВД

Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит на коллегии МВД РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:54

2024-04-02T12:54

2024-04-02T13:24

россия

владимир путин

политика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит на коллегии МВД РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Будет расширенное заседание коллегии МВД России. Президент будет на нем выступать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240402/tsivileva-1937321617.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)