https://ria.ru/20240402/putin-1937317905.html
Путин выступит на коллегии МВД
Путин выступит на коллегии МВД - РИА Новости, 02.04.2024
Путин выступит на коллегии МВД
Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит на коллегии МВД РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:54
2024-04-02T12:54
2024-04-02T13:24
россия
владимир путин
политика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит на коллегии МВД РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Будет расширенное заседание коллегии МВД России. Президент будет на нем выступать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240402/tsivileva-1937321617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин выступит на коллегии МВД
Песков: Путин во вторник выступит на коллегии МВД