Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 миллиона долларов
Экс-советника офиса Зеленского заподозрили в присвоении 2,5 миллиона долларов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила в Telegram-канале о задержании группы во главе с экс-советником офиса Владимира Зеленского, задержанных подозревают в присвоении почти 95 миллионов гривен (почти 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов.
"Разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины… деятельность которой привела к завладению 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения. Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами "Украинской железной дороги", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По его информации, руководитель группы в июне – декабре 2022 года через подконтрольных должностных лиц "Украинской железной дороги" "обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов". Поставки шли по завышенной стоимости. "Установлено, что сами трансформаторы закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ, и перепродавались "Украинской железной дороге" по вдвое завышенной цене", - отметили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что руководитель, соорганизатор и два участника группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Имя экс-советника офиса Зеленского ведомство не сообщает. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что речь идет об Артеме Шило. По данным из открытых источников, он с 2012 года работал в СБУ, откуда его уволили в 2021 году. После этого он год был советником в офисе Зеленского.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник - "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.