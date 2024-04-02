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Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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Ростовская область
 
17:14 02.04.2024
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Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО
Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО
Казаки Всевеликого войска Донского доставили партию военно-технической и гуманитарной помощи казачьим отрядам в зону проведения спецоперации, сообщил РИА... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:14
2024-04-02T17:14
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сво
гуманитарная помощь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского доставили партию военно-технической и гуманитарной помощи казачьим отрядам в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской области, атаман Сергей Бодряков. &quot;Были доставлены дождевики и плащ-накидки, облегченная обувь, постельное белье, техоборудование и вспомогательная аппаратура для организации радиоэлектронного противодействия. Казаки восточного округа передали боевым товарищам автомобиль повышенной проходимости&quot;, — сказал он.Также в пункты временной дислокации 17-го Донского казачьего полка имени генерала Бакланова и отряда "Аксай", входящих в состав казачьей добровольческой бригады "Дон", были доставлены продукты питания с длительными сроками хранения, в том числе крупы, мука, овощные консервы, сахар, чай. "Сегодня как никогда нужно поддержать бойцов, так как на поле боя очень суровая борьба. Мы всеми силами стараемся помочь, чтоб им было легче бить врагов. Каждый из нас может внести свою лепту в победу", - отметил Бодряков. В ходе встречи с представителями командования казачьих добровольческих подразделений Бодряков обсудил текущую обстановку и уточнил потребности воинов на ближайший период для учета при формировании очередного гуманитарного конвоя в зону спецоперации. Также войсковой атаман наградил медалью ВВД "За усердие в службе" пятерых бойцов, проявивших смелость при выполнении боевых задач.
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донской, ростовская область, всевеликое войско донское, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Ростовская область , Донской, Ростовская область, Всевеликое войско Донское, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО

CC BY-SA 4.0 / Правительство Ростовской области (cropped) / Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО
Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Правительство Ростовской области (cropped) /
Казаки войска Донского доставили военной-техническую помощь в зону СВО
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского доставили партию военно-технической и гуманитарной помощи казачьим отрядам в зону проведения спецоперации, сообщил РИА Новости замгубернатора Ростовской области, атаман Сергей Бодряков.
«

"Были доставлены дождевики и плащ-накидки, облегченная обувь, постельное белье, техоборудование и вспомогательная аппаратура для организации радиоэлектронного противодействия. Казаки восточного округа передали боевым товарищам автомобиль повышенной проходимости", — сказал он.

Также в пункты временной дислокации 17-го Донского казачьего полка имени генерала Бакланова и отряда "Аксай", входящих в состав казачьей добровольческой бригады "Дон", были доставлены продукты питания с длительными сроками хранения, в том числе крупы, мука, овощные консервы, сахар, чай.
«
"Сегодня как никогда нужно поддержать бойцов, так как на поле боя очень суровая борьба. Мы всеми силами стараемся помочь, чтоб им было легче бить врагов. Каждый из нас может внести свою лепту в победу", - отметил Бодряков.
В ходе встречи с представителями командования казачьих добровольческих подразделений Бодряков обсудил текущую обстановку и уточнил потребности воинов на ближайший период для учета при формировании очередного гуманитарного конвоя в зону спецоперации.
Также войсковой атаман наградил медалью ВВД "За усердие в службе" пятерых бойцов, проявивших смелость при выполнении боевых задач.
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Ростовская областьДонскойРостовская областьВсевеликое войско ДонскоеСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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