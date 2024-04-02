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"Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам - РИА Новости, 02.04.2024
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16:27 02.04.2024 (обновлено: 16:42 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pomosch-1937378654.html
"Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
"Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам - РИА Новости, 02.04.2024
"Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
Военкору телеканала RT Валентину Горшенину заблокировали карту "Тинькофф", на которую собирали средства для помощи жителям Белгорода, сообщила главред... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:27
2024-04-02T16:42
общество
белгород
маргарита симоньян
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военкору телеканала RT Валентину Горшенину заблокировали карту "Тинькофф", на которую собирали средства для помощи жителям Белгорода, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. &quot;Дорогой &quot;Тинькофф&quot;! Нашему военкору Валентину Горшенину заблокировали карту, на которую мы собирали деньги на помощь жителям Белгорода. Объяснений ждет вся страна, которая эти деньги собирала. Потрудитесь поскорее&quot;, — написала она.Накануне журналист в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома" опубликовала информацию о сборе для помощи семьям, детям и инвалидам из Белгорода. Медиаменеджер рассказала, что она и ее близкие оплатили переезд и аренду нового жилья более чем сотне семей белгородцев, но сейчас медиаменеджер уже "не справляется". Симоньян отметила, что количество просьб о помощи растет, а за аренду нужно платить каждый месяц. Поэтому журналист объявила о сборе средств для помощи, оставив реквизиты карты военкора RT Валентина Горшенина, который сейчас работает в Белгороде.
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html
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общество, белгород, маргарита симоньян
Общество, Белгород, Маргарита Симоньян
"Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам

Симоньян: "Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военкору телеканала RT Валентину Горшенину заблокировали карту "Тинькофф", на которую собирали средства для помощи жителям Белгорода, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
«

"Дорогой "Тинькофф"! Нашему военкору Валентину Горшенину заблокировали карту, на которую мы собирали деньги на помощь жителям Белгорода. Объяснений ждет вся страна, которая эти деньги собирала. Потрудитесь поскорее", — написала она.

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Накануне журналист в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома" опубликовала информацию о сборе для помощи семьям, детям и инвалидам из Белгорода.
Медиаменеджер рассказала, что она и ее близкие оплатили переезд и аренду нового жилья более чем сотне семей белгородцев, но сейчас медиаменеджер уже "не справляется". Симоньян отметила, что количество просьб о помощи растет, а за аренду нужно платить каждый месяц.
Поэтому журналист объявила о сборе средств для помощи, оставив реквизиты карты военкора RT Валентина Горшенина, который сейчас работает в Белгороде.
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ОбществоБелгородМаргарита Симоньян
 
 
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