"Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
Симоньян: "Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Военкору телеканала RT Валентину Горшенину заблокировали карту "Тинькофф", на которую собирали средства для помощи жителям Белгорода, сообщила главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
«
"Дорогой "Тинькофф"! Нашему военкору Валентину Горшенину заблокировали карту, на которую мы собирали деньги на помощь жителям Белгорода. Объяснений ждет вся страна, которая эти деньги собирала. Потрудитесь поскорее", — написала она.
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Накануне журналист в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома" опубликовала информацию о сборе для помощи семьям, детям и инвалидам из Белгорода.
Медиаменеджер рассказала, что она и ее близкие оплатили переезд и аренду нового жилья более чем сотне семей белгородцев, но сейчас медиаменеджер уже "не справляется". Симоньян отметила, что количество просьб о помощи растет, а за аренду нужно платить каждый месяц.
Поэтому журналист объявила о сборе средств для помощи, оставив реквизиты карты военкора RT Валентина Горшенина, который сейчас работает в Белгороде.
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