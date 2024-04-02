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Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
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10:50 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/polsha-1937282754.html
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе
Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:50
2024-04-02T10:50
в мире
израиль
польша
австралия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил польский замминистра юстиции Аркадиуш Тырха в эфире Польского телевидения. "Пока вся информация, которую мы имеем, основывается на сообщениях агентств. Все говорит о том, что в этом налете погиб поляк... Мы обратились к правительству Израиля с просьбой подтвердить эту информацию и дать пояснения по ситуации", - сказал Тырха. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал иностранных граждан в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20231112/gaza-1908978156.html
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в мире, израиль, польша, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Польша, Австралия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе

Польша запросила у Израиля данные о гибели своего гражданина при ударе по Газе

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил польский замминистра юстиции Аркадиуш Тырха в эфире Польского телевидения.
"Пока вся информация, которую мы имеем, основывается на сообщениях агентств. Все говорит о том, что в этом налете погиб поляк... Мы обратились к правительству Израиля с просьбой подтвердить эту информацию и дать пояснения по ситуации", - сказал Тырха.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал иностранных граждан в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Из сектора Газа начали эвакуироваться польские граждане
12 ноября 2023, 15:52
 
В миреИзраильПольшаАвстралияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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