https://ria.ru/20240402/polsha-1937282754.html
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 02.04.2024
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе
Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T10:50
2024-04-02T10:50
2024-04-02T10:50
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ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил польский замминистра юстиции Аркадиуш Тырха в эфире Польского телевидения. "Пока вся информация, которую мы имеем, основывается на сообщениях агентств. Все говорит о том, что в этом налете погиб поляк... Мы обратились к правительству Израиля с просьбой подтвердить эту информацию и дать пояснения по ситуации", - сказал Тырха. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал иностранных граждан в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, польша, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Польша, Австралия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе
Польша запросила у Израиля данные о гибели своего гражданина при ударе по Газе
ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости.
Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил польский замминистра юстиции Аркадиуш Тырха в эфире Польского телевидения
.
"Пока вся информация, которую мы имеем, основывается на сообщениях агентств. Все говорит о том, что в этом налете погиб поляк... Мы обратились к правительству Израиля с просьбой подтвердить эту информацию и дать пояснения по ситуации", - сказал Тырха.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал иностранных граждан в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.