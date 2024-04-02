https://ria.ru/20240402/polsha-1937282754.html

Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе

Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе - РИА Новости, 02.04.2024

Польша запросила у Израиля информацию о гибели своего гражданина в Газе

Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T10:50

2024-04-02T10:50

2024-04-02T10:50

в мире

израиль

польша

австралия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg

ВАРШАВА, 2 апр – РИА Новости. Власти Польши обратилась к Израилю с просьбой подтвердить информацию и дать пояснения по гибели своего гражданина во время удара по сектору Газа, сообщил польский замминистра юстиции Аркадиуш Тырха в эфире Польского телевидения. "Пока вся информация, которую мы имеем, основывается на сообщениях агентств. Все говорит о том, что в этом налете погиб поляк... Мы обратились к правительству Израиля с просьбой подтвердить эту информацию и дать пояснения по ситуации", - сказал Тырха. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, израильский беспилотник атаковал иностранных граждан в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проведении проверки в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20231112/gaza-1908978156.html

израиль

польша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, польша, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году