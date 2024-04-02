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В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд - РИА Новости, 02.04.2024
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04:51 02.04.2024 (обновлено: 05:45 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/poezd-1937233054.html
В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд
В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд - РИА Новости, 02.04.2024
В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд
Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей в Красноярском крае грузовой вагон, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:51
2024-04-02T05:45
происшествия
красноярск
абакан
красноярский край
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей в Красноярском крае грузовой вагон, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее Красноярская железная дорога (КрасЖД) сообщила, о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда, пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск задерживаются. Причины схода вагонов устанавливаются. &quot;Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава&quot;, — говорится в сообщении.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html
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происшествия, красноярск, абакан, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Красноярск, Абакан, Красноярский край, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд

В сошедший с путей грузовой вагон в Красноярском крае врезался поезд

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Pixabay / Pexels
Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей в Красноярском крае грузовой вагон, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ранее Красноярская железная дорога (КрасЖД) сообщила, о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда, пассажирские поезда №123 КрасноярскАбакан и №124 Абакан – Красноярск задерживаются. Причины схода вагонов устанавливаются.
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«

"Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава", — говорится в сообщении.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
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ПроисшествияКрасноярскАбаканКрасноярский крайЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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