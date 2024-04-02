https://ria.ru/20240402/poezd-1937233054.html

В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд

В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд - РИА Новости, 02.04.2024

В сошедший с путей вагон в Красноярском крае врезался пассажирский поезд

Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей в Красноярском крае грузовой вагон, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T04:51

2024-04-02T04:51

2024-04-02T05:45

происшествия

красноярск

абакан

красноярский край

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 2 апр - РИА Новости. Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей в Красноярском крае грузовой вагон, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.Ранее Красноярская железная дорога (КрасЖД) сообщила, о сходе с рельсов трех вагонов грузового поезда на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда, пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск задерживаются. Причины схода вагонов устанавливаются. "Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда №123 Красноярск – Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава", — говорится в сообщении.Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html

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красноярск

абакан

красноярский край

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происшествия, красноярск, абакан, красноярский край, западно-сибирская транспортная прокуратура