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В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей

В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей - РИА Новости, 02.04.2024

В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей

Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Красноярская РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:49

2024-04-02T00:49

2024-04-02T00:49

происшествия

красноярск

абакан

красноярский край

красноярская железная дорога

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Красноярская железная дорога в своем Telegram-канале. "Сегодня в 0.40 местного времени (20.40 мск понедельника) на перегоне Жайма – Мана Красноярской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда, пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск задерживаются. Причины схода вагонов устанавливаются.

https://ria.ru/20240318/vagony-1933885152.html

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абакан

красноярский край

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