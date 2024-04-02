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В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей
В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей - РИА Новости, 02.04.2024
В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей
Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Красноярская РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:49
2024-04-02T00:49
2024-04-02T00:49
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красноярская железная дорога
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жайма - Мана в Красноярском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Красноярская железная дорога в своем Telegram-канале. "Сегодня в 0.40 местного времени (20.40 мск понедельника) на перегоне Жайма – Мана Красноярской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда, пассажирские поезда №123 Красноярск – Абакан и №124 Абакан – Красноярск задерживаются. Причины схода вагонов устанавливаются.
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происшествия, красноярск, абакан, красноярский край, красноярская железная дорога
Происшествия, Красноярск, Абакан, Красноярский край, Красноярская железная дорога
В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с путей
В Красноярском крае три вагона грузового поезда сошли с рельсов