https://ria.ru/20240402/podzhogi-1937351510.html

С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России

С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России - РИА Новости, 02.04.2024

С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России

С начала специальной военной операции установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:43

2024-04-02T14:43

2024-04-02T15:01

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала специальной военной операции установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "С начала спецоперации установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)