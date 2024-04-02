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С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 02.04.2024 (обновлено: 15:01 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/podzhogi-1937351510.html
С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России
С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России - РИА Новости, 02.04.2024
С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России
С начала специальной военной операции установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:43
2024-04-02T15:01
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала специальной военной операции установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "С начала спецоперации установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.
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происшествия, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России

Колокольцев: за два года вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала специальной военной операции установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"С начала спецоперации установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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