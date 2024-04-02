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С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России
С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России - РИА Новости, 02.04.2024
С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России
С начала специальной военной операции установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:43
2024-04-02T14:43
2024-04-02T15:01
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. С начала специальной военной операции установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. "С начала спецоперации установлены 438 лиц, причастных к нападению, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта", - сказал министр на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
С начала СВО вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России
Колокольцев: за два года вычислили 438 причастных к поджогам учреждений в России