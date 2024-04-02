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Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай - РИА Новости, 02.04.2024
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22:53 02.04.2024 (обновлено: 23:01 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/podrostok-1937458256.html
Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай
Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай - РИА Новости, 02.04.2024
Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай
Подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая во Владикавказе, сотрудники полиции организовали доследственную проверку, сообщает... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:53
2024-04-02T23:01
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая во Владикавказе, сотрудники полиции организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии. "В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена, и сам он доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся первого курса юридического факультета одного из вузов города. Находясь на проспекте Мира, подросток попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в сторону", – говорится в сообщении. Отмечается, что подросток, повредивший стекло, признал свою вину. Сотрудники полиции также провели с ним профилактическую беседу. "Пневматический пистолет изъят. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка", – добавили в ведомстве. Администрация города Владикавказа, в свою очередь, отметила в Telegram-канале, что в результате произошедшего "никто из пассажиров не пострадал".По данным ведомства, об инциденте в отдел полиции сообщил представитель трамвайного депо. Мужчина рассказал стражам порядка, что трамвай ехал по проспекту Мира. Около 11.45 мск пассажирка трамвая услышала треск стекла, о чем сообщила водителю. Позже водитель трамвая обнаружил поврежденное окно.
https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html
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происшествия, владикавказ, россия
Происшествия, Владикавказ, Россия
Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай

Во Владикавказе 18-летний подросток выстрелил из пневматики в окно трамвая

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая во Владикавказе, сотрудники полиции организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии.
«
"В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена, и сам он доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся первого курса юридического факультета одного из вузов города. Находясь на проспекте Мира, подросток попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в сторону", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что подросток, повредивший стекло, признал свою вину. Сотрудники полиции также провели с ним профилактическую беседу.
«
"Пневматический пистолет изъят. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка", – добавили в ведомстве.
Администрация города Владикавказа, в свою очередь, отметила в Telegram-канале, что в результате произошедшего "никто из пассажиров не пострадал".
По данным ведомства, об инциденте в отдел полиции сообщил представитель трамвайного депо. Мужчина рассказал стражам порядка, что трамвай ехал по проспекту Мира. Около 11.45 мск пассажирка трамвая услышала треск стекла, о чем сообщила водителю. Позже водитель трамвая обнаружил поврежденное окно.
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