https://ria.ru/20240402/podrostok-1937458256.html

Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай

Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай - РИА Новости, 02.04.2024

Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай

Подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая во Владикавказе, сотрудники полиции организовали доследственную проверку, сообщает... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:53

2024-04-02T22:53

2024-04-02T23:01

происшествия

владикавказ

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая во Владикавказе, сотрудники полиции организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии. "В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена, и сам он доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся первого курса юридического факультета одного из вузов города. Находясь на проспекте Мира, подросток попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в сторону", – говорится в сообщении. Отмечается, что подросток, повредивший стекло, признал свою вину. Сотрудники полиции также провели с ним профилактическую беседу. "Пневматический пистолет изъят. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка", – добавили в ведомстве. Администрация города Владикавказа, в свою очередь, отметила в Telegram-канале, что в результате произошедшего "никто из пассажиров не пострадал".По данным ведомства, об инциденте в отдел полиции сообщил представитель трамвайного депо. Мужчина рассказал стражам порядка, что трамвай ехал по проспекту Мира. Около 11.45 мск пассажирка трамвая услышала треск стекла, о чем сообщила водителю. Позже водитель трамвая обнаружил поврежденное окно.

https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html

https://ria.ru/20240319/obstrel-1934267061.html

владикавказ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владикавказ, россия