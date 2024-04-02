Во Владикавказе подросток выстрелил из пневматического оружия в трамвай
Во Владикавказе 18-летний подросток выстрелил из пневматики в окно трамвая
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 2 апр – РИА Новости. Подросток выстрелил из пневматического оружия в окно движущегося трамвая во Владикавказе, сотрудники полиции организовали доследственную проверку, сообщает пресс-служба управления МВД по Северной Осетии.
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"В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена, и сам он доставлен в отдел полиции. Им оказался 18-летний местный житель, учащийся первого курса юридического факультета одного из вузов города. Находясь на проспекте Мира, подросток попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в сторону", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что подросток, повредивший стекло, признал свою вину. Сотрудники полиции также провели с ним профилактическую беседу.
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"Пневматический пистолет изъят. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка", – добавили в ведомстве.
Администрация города Владикавказа, в свою очередь, отметила в Telegram-канале, что в результате произошедшего "никто из пассажиров не пострадал".
По данным ведомства, об инциденте в отдел полиции сообщил представитель трамвайного депо. Мужчина рассказал стражам порядка, что трамвай ехал по проспекту Мира. Около 11.45 мск пассажирка трамвая услышала треск стекла, о чем сообщила водителю. Позже водитель трамвая обнаружил поврежденное окно.
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