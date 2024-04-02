https://ria.ru/20240402/podderzhka-1937350406.html

РЭЦ с регионами разработал более 650 предложений по поддержке экспортеров

РЭЦ с регионами разработал более 650 предложений по поддержке экспортеров - РИА Новости, 02.04.2024

РЭЦ с регионами разработал более 650 предложений по поддержке экспортеров

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и регионы выработали 652 предложения по поддержке российских экспортеров по итогам окружных совещаний в 2023 году,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:41

2024-04-02T14:41

2024-04-02T14:41

экономика

технологии

россия

архангельск

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

поддержка

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) и регионы выработали 652 предложения по поддержке российских экспортеров по итогам окружных совещаний в 2023 году, рассказала в Архангельске генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, открывая первое в 2024 году окружное совещание по вопросу реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Северо-Западного федерального округа."Предложения регионов учитываются при планировании развития системы поддержки экспорта, многие из идей уже реализованы и имплементированы в нормативную базу. Окружные совещания в том числе стали площадкой для обмена лучшими практиками между регионами. Они позволяют развивать открытую дискуссию и находить решения насущных вопросов экспортеров здесь и сейчас", - сказала Никишина.Так, предложения для развития экспорта на региональном и межрегиональном уровнях уже включены в Экспортные стратегии регионов и Региональные программы развития экспорта. Среди предложений, например, новые меры поддержки в области консолидации и логистики грузов, межрегиональной кооперации, обеспечения присутствия субъектов за рубежом, сертификации продукции, переориентации на рынки дружественных стран. Более 60 предложений, выдвинутых регионами Северо-Запада в 2023 году, уже реализовано."Несмотря на воздействие санкций и ограничение экспортных возможностей регионов Северо-Запада, исторически в силу географии ориентированных на европейские рынки, активность экспортеров и команд регионов позволила показать воодушевляющие успехи. Например, Архангельская область, которая нас сегодня принимает, смогла в прошлом году усилить свои позиции в рейтинге российских регионов по объемам совокупного экспорта", - подчеркнула глава РЭЦ, отметив экспортные достижения регионов СЗФО.

https://ria.ru/20240327/podderzhka-1936131778.html

россия

архангельск

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Алёна Пава

экономика, технологии, россия, архангельск, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), поддержка, экспорт