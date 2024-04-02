https://ria.ru/20240402/plany-1937460742.html

Странам G7 перед саммитом представят планы о передаче российских активов

Странам G7 перед саммитом представят планы о передаче российских активов - РИА Новости, 02.04.2024

Странам G7 перед саммитом представят планы о передаче российских активов

Министерства стран "Большой семерки" представят её лидерам предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине перед саммитом в июне,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:31

2024-04-02T23:31

2024-04-02T23:31

россия

украина

великобритания

антон силуанов

сергей лавров

евросоюз

g7

еврокомиссия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Министерства стран "Большой семерки" представят её лидерам предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине перед саммитом в июне, заявила замглавы МИД Великобритании по делам Европы Нусрат Гани. "Мы продолжаем тесно работать с союзниками, включая Еврокомиссию, чтобы изучить все законные пути использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины. Лидеры страны G7 подтвердили это 24 февраля, поручив соответствующим министерствам продолжить работу в этом направлении и представить отчет до саммита G7 в июне", - говорится в письменном ответе Гани на вопрос депутата Палаты общин парламента Великобритании Фабиана Хэмилтона на официальном сайте парламента. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240322/aktivy-1934998998.html

https://ria.ru/20240318/protsenty-1934104720.html

россия

украина

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россия, украина, великобритания, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, g7, еврокомиссия