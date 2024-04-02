https://ria.ru/20240402/pinchuk-1937388985.html

Биография Сергея Пинчука

Биография Сергея Пинчука - РИА Новости, 02.04.2024

Биография Сергея Пинчука

Вице-адмирал, командующий Черноморским флотом России Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:02

2024-04-02T17:02

2024-04-02T17:02

справки

безопасность

россия

севастополь

каспийская флотилия

нахимовское военно-морское училище

балтийск

вмф рф

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Вице-адмирал, командующий Черноморским флотом России Сергей Михайлович Пинчук родился 26 июля 1971 года в Севастополе.В 1988 году окончил Ленинградское Нахимовского военно-морского училище (ныне – Нахимовское военно-морское училище). Учился в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова в Севастополе. В 1999 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. В 2004 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В 2016 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России.В 1993 году начал офицерскую службу в должности командира зенитно-ракетной батареи БЧ-2 эскадренного миноносца "Настойчивый", на котором прошел должности командира зенитно-ракетного дивизиона, ракетно-артиллерийской боевой части, старшего помощника и командира корабля (с 19 июля 2004 года).Был начальником штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота, дислоцированного в городе Балтийске (Калининградская область).С 2007 года – командир 105-й бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота и начальник Кронштадтского гарнизона.С декабря 2010 года – начальник штаба - первый заместитель командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.22 декабря 2011 года назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.В июле 2016 года был назначен врио командующего Каспийской флотилией.С 20 сентября 2016 года по май 2021 года – командующий Каспийской флотилией.9 мая 2021 года был назначен на должность заместителя командующего Черноморским флотом.5 октября 2021 года назначен начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморским флотом. 2 апреля 2024 года стало известно, что Сергей Пинчук назначен командующим Черноморским флотом России. Вице-адмирал (2021).Награжден орденом "За военные заслуги" (2009) и другими наградами. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, россия, севастополь, каспийская флотилия, нахимовское военно-морское училище, балтийск, вмф рф, черноморский флот вмф россии