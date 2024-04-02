https://ria.ru/20240402/peskov-1937331198.html
Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске
Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске
Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является нарушением основ международного права и актом агрессии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:34
2024-04-02T13:34
2024-04-02T13:34
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иран
дамаск (город)
сирия
дмитрий песков
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является нарушением основ международного права и актом агрессии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. "Мы не спешили бы с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии", - отметил Песков.
https://ria.ru/20240401/konsulstvo-1937184677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, дамаск (город), сирия, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Дамаск (город), Сирия, Дмитрий Песков, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске
Песков назвал удар по консульству в Дамаске нарушением международного права