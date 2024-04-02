https://ria.ru/20240402/peskov-1937331198.html

Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске

Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

Песков прокомментировал удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске

Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является нарушением основ международного права и актом агрессии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:34

2024-04-02T13:34

2024-04-02T13:34

в мире

иран

дамаск (город)

сирия

дмитрий песков

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937281861_0:0:8118:4566_1920x0_80_0_0_51759cade0fcf5c32516f214c02b4aec.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Удар израильских ВВС по территории консульства Ирана в Дамаске является нарушением основ международного права и актом агрессии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейн Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. "Мы не спешили бы с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии", - отметил Песков.

https://ria.ru/20240401/konsulstvo-1937184677.html

иран

дамаск (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, дамаск (город), сирия, дмитрий песков, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году