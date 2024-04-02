https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:59
2024-04-02T20:59
2024-04-02T20:59
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
руслан бортник
михаил подоляк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928627641_0:2:2789:1571_1920x0_80_0_0_1fbce829070d2a938e521eda354a9dc9.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Способ, которым Зеленский предлагает остановить (конфликт. — Прим. ред.) и обращается с этим предложением к США — это "дайте нам оружие" не для новых контрнаступлений, а "для военного баланса", — заявил эксперт.По его словам, Зеленский считает, что в таком случае стороны будут готовы к урегулированию кризиса путем переговоров. Бортник полагает, что украинский президент "переосмыслил ситуацию", и теперь не намерен вооружаться с целью продолжения боев.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928627641_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c921bc6bd09f662dca2b02c8d0be9511.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, руслан бортник, михаил подоляк, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией
Киевский политолог: Зеленский хочет получить оружие, чтобы вести переговоры с РФ