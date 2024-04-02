https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html

"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией

"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией - РИА Новости, 02.04.2024

"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:59

2024-04-02T20:59

2024-04-02T20:59

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россия

киев

украина

владимир зеленский

руслан бортник

михаил подоляк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Способ, которым Зеленский предлагает остановить (конфликт. — Прим. ред.) и обращается с этим предложением к США — это "дайте нам оружие" не для новых контрнаступлений, а "для военного баланса", — заявил эксперт.По его словам, Зеленский считает, что в таком случае стороны будут готовы к урегулированию кризиса путем переговоров. Бортник полагает, что украинский президент "переосмыслил ситуацию", и теперь не намерен вооружаться с целью продолжения боев.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, руслан бортник, михаил подоляк, вооруженные силы украины