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"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
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20:59 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T20:59
2024-04-02T20:59
в мире
россия
киев
украина
владимир зеленский
руслан бортник
михаил подоляк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube."Способ, которым Зеленский предлагает остановить (конфликт. — Прим. ред.) и обращается с этим предложением к США — это "дайте нам оружие" не для новых контрнаступлений, а "для военного баланса", — заявил эксперт.По его словам, Зеленский считает, что в таком случае стороны будут готовы к урегулированию кризиса путем переговоров. Бортник полагает, что украинский президент "переосмыслил ситуацию", и теперь не намерен вооружаться с целью продолжения боев.Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, руслан бортник, михаил подоляк, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Руслан Бортник, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией

Киевский политолог: Зеленский хочет получить оружие, чтобы вести переговоры с РФ

© AP Photo / Wolfgang RattayЗеленский на конференции в Мюнхене
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Зеленский на конференции в Мюнхене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы переговоров с Россией после перевооружения ВСУ западной военной техникой, заявил киевский политолог Руслан Бортник в своем блоге на YouTube.
"Способ, которым Зеленский предлагает остановить (конфликт. — Прим. ред.) и обращается с этим предложением к США — это "дайте нам оружие" не для новых контрнаступлений, а "для военного баланса", — заявил эксперт.
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По его словам, Зеленский считает, что в таком случае стороны будут готовы к урегулированию кризиса путем переговоров. Бортник полагает, что украинский президент "переосмыслил ситуацию", и теперь не намерен вооружаться с целью продолжения боев.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийРуслан БортникМихаил ПодолякВооруженные силы Украины
 
 
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