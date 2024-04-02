https://ria.ru/20240402/patrushev-1937458759.html

Патрушев осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Патрушев осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев осудил удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на переговорах с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Астане... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:56

2024-04-02T20:56

2024-04-02T22:58

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АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на переговорах с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом в Астане решительно осудил удар Израиля по иранскому консульству в Сирии, назвав его чреватым неконтролируемой эскалацией напряженности, и выразил соболезнования иранским коллегам. "Николай Патрушев решительно осудил нанесенный Тель-Авивом авиаудар по зданию консульства Ирана в Дамаске, подчеркнув, что этот акт чреват неконтролируемой эскалацией напряженности. Николай Патрушев выразил соболезнования иранским коллегам", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ. Переговоры прошли накануне предстоящей в Астане XIX ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".

https://ria.ru/20240402/iran-1937223234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сирия, дамаск (город), николай патрушев, шос, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске