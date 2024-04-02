https://ria.ru/20240402/patrushev-1937338537.html
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:08
2024-04-02T14:08
2024-04-02T14:08
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николай патрушев
безопасность
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АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом. "В Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астана, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, шос
Россия, Астана, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ, ШОС
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС
Патрушев прибыл в Астану на встречу секретарей Советов безопасности стран ШОС