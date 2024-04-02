https://ria.ru/20240402/patrushev-1937338537.html

Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС

Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:08

2024-04-02T14:08

2024-04-02T14:08

россия

астана

николай патрушев

безопасность

совет безопасности рф

шос

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АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом. "В Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html

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Кирилл Волков

россия, астана, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, шос