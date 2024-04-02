Рейтинг@Mail.ru
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/patrushev-1937338537.html
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:08
2024-04-02T14:08
россия
астана
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом. "В Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
https://ria.ru/20231108/shos-1908045478.html
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, астана, николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, шос
Россия, Астана, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ, ШОС
Патрушев прибыл в Астану на встречу с коллегами из стран ШОС

Патрушев прибыл в Астану на встречу секретарей Советов безопасности стран ШОС

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 2 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом.
Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества", - сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин рассказал об ожиданиях России от ШОС
8 ноября 2023, 00:10
 
РоссияАстанаНиколай ПатрушевБезопасностьСовет Безопасности РФШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала