https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html

Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией

Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией

Заявления на Западе про якобы возможный военный конфликт с Россией делаются, чтобы отвлечь людей в Европе от растущих там внутриполитических и экономических... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:15

2024-04-02T00:15

2024-04-02T00:15

россия

европа

николай патрушев

нато

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заявления на Западе про якобы возможный военный конфликт с Россией делаются, чтобы отвлечь людей в Европе от растущих там внутриполитических и экономических проблем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Разжигание русофобии, запугивание собственных граждан мнимой "российской угрозой" стало важнейшей составляющей политики европейских властей, пытающихся таким образом отвлечь внимание людей от нарастающих внутриполитических и экономических проблем", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.

https://ria.ru/20240128/rusofobiya-1923999221.html

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