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Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
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00:15 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/patrushev-1937221099.html
Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией
Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией - РИА Новости, 02.04.2024
Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией
Заявления на Западе про якобы возможный военный конфликт с Россией делаются, чтобы отвлечь людей в Европе от растущих там внутриполитических и экономических... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T00:15
2024-04-02T00:15
россия
европа
николай патрушев
нато
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заявления на Западе про якобы возможный военный конфликт с Россией делаются, чтобы отвлечь людей в Европе от растущих там внутриполитических и экономических проблем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Разжигание русофобии, запугивание собственных граждан мнимой "российской угрозой" стало важнейшей составляющей политики европейских властей, пытающихся таким образом отвлечь внимание людей от нарастающих внутриполитических и экономических проблем", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
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россия, европа, николай патрушев, нато
Россия, Европа, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев прокомментировал заявления Запада о военном конфликте с Россией

Патрушев: Запад заявлениями о войне с Россией пытается отвлечь людей от проблем

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Заявления на Западе про якобы возможный военный конфликт с Россией делаются, чтобы отвлечь людей в Европе от растущих там внутриполитических и экономических проблем, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Разжигание русофобии, запугивание собственных граждан мнимой "российской угрозой" стало важнейшей составляющей политики европейских властей, пытающихся таким образом отвлечь внимание людей от нарастающих внутриполитических и экономических проблем", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Русофобия на Западе продлится десятилетия, считает Песков
28 января, 17:29
 
РоссияЕвропаНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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