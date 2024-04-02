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Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь - РИА Новости, 02.04.2024
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Религия
 
16:45 02.04.2024 (обновлено: 18:19 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/patriarkh-1937384120.html
Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь
Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь - РИА Новости, 02.04.2024
Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил своему духовнику схиархимандриту Илию (Ноздрину), "при его согласии", вернуться в Оптину пустынь в Калужской... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:45
2024-04-02T18:19
религия
калужская область
орловская область
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил своему духовнику схиархимандриту Илию (Ноздрину), "при его согласии", вернуться в Оптину пустынь в Калужской области."В связи с поступающими на мое имя жалобами лиц, именующих себя духовными чадами схиархимандрита Илия, на невозможность иметь с ним общение и просьбами вернуть старца в Свято-Введенскую Оптину пустынь, где бы он мог пребывать "в условиях монашеского сообщества и окружения, с соответствующим медицинским наблюдением, подобающих его возрасту и духовному сану", благословляю отцу схиархимандриту Илию при его согласии вернуться в Оптину", – цитирует сайт Русской православной церкви (РПЦ) патриаршую резолюцию, адресованную наместнику Оптиной пустыни епископу Можайскому Иосифу (Королеву).Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита.
https://ria.ru/20240402/knigi-1937232312.html
калужская область
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калужская область, орловская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Калужская область, Орловская область, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий может вернуться в Оптину пустынь

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил своему духовнику схиархимандриту Илию (Ноздрину), "при его согласии", вернуться в Оптину пустынь в Калужской области.
"В связи с поступающими на мое имя жалобами лиц, именующих себя духовными чадами схиархимандрита Илия, на невозможность иметь с ним общение и просьбами вернуть старца в Свято-Введенскую Оптину пустынь, где бы он мог пребывать "в условиях монашеского сообщества и окружения, с соответствующим медицинским наблюдением, подобающих его возрасту и духовному сану", благословляю отцу схиархимандриту Илию при его согласии вернуться в Оптину", – цитирует сайт Русской православной церкви (РПЦ) патриаршую резолюцию, адресованную наместнику Оптиной пустыни епископу Можайскому Иосифу (Королеву).
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита.
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