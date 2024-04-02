Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь
Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий может вернуться в Оптину пустынь
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил своему духовнику схиархимандриту Илию (Ноздрину), "при его согласии", вернуться в Оптину пустынь в Калужской области.
"В связи с поступающими на мое имя жалобами лиц, именующих себя духовными чадами схиархимандрита Илия, на невозможность иметь с ним общение и просьбами вернуть старца в Свято-Введенскую Оптину пустынь, где бы он мог пребывать "в условиях монашеского сообщества и окружения, с соответствующим медицинским наблюдением, подобающих его возрасту и духовному сану", благословляю отцу схиархимандриту Илию при его согласии вернуться в Оптину", – цитирует сайт Русской православной церкви (РПЦ) патриаршую резолюцию, адресованную наместнику Оптиной пустыни епископу Можайскому Иосифу (Королеву).
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита.