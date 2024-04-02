https://ria.ru/20240402/patriarkh-1937384120.html

Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь

Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь - РИА Новости, 02.04.2024

Патриарх Кирилл попросил своего духовника вернуться в Оптину пустынь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил своему духовнику схиархимандриту Илию (Ноздрину), "при его согласии", вернуться в Оптину пустынь в Калужской... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:45

2024-04-02T16:45

2024-04-02T18:19

религия

калужская область

орловская область

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил своему духовнику схиархимандриту Илию (Ноздрину), "при его согласии", вернуться в Оптину пустынь в Калужской области."В связи с поступающими на мое имя жалобами лиц, именующих себя духовными чадами схиархимандрита Илия, на невозможность иметь с ним общение и просьбами вернуть старца в Свято-Введенскую Оптину пустынь, где бы он мог пребывать "в условиях монашеского сообщества и окружения, с соответствующим медицинским наблюдением, подобающих его возрасту и духовному сану", благословляю отцу схиархимандриту Илию при его согласии вернуться в Оптину", – цитирует сайт Русской православной церкви (РПЦ) патриаршую резолюцию, адресованную наместнику Оптиной пустыни епископу Можайскому Иосифу (Королеву).Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2010 году он был возведен в сан схиархимандрита.

https://ria.ru/20240402/knigi-1937232312.html

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орловская область

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Никита Бизин

калужская область, орловская область, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия