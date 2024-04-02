https://ria.ru/20240402/pasporta-1937355386.html

Путин попросил МВД продолжать выдачу российских паспортов в новых регионах

Путин попросил МВД продолжать выдачу российских паспортов в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024

Путин попросил МВД продолжать выдачу российских паспортов в новых регионах

Президент России Владимир Путин попросил МВД продолжать работу по выдаче российских паспортов в новых регионах. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:54

2024-04-02T14:54

2024-04-02T14:54

общество

россия

владимир путин

паспорт

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил МВД продолжать работу по выдаче российских паспортов в новых регионах. "Прошу органы внутренних дел эту работу последовательно продолжать. Внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, к каждой семье, тем более к семьям с детьми, ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими часто утраченными документами. В том числе здесь важна работа с беженцами", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1929037051.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, паспорт