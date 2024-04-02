https://ria.ru/20240402/pasporta-1937355386.html
Путин попросил МВД продолжать выдачу российских паспортов в новых регионах
Путин попросил МВД продолжать выдачу российских паспортов в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024
Путин попросил МВД продолжать выдачу российских паспортов в новых регионах
Президент России Владимир Путин попросил МВД продолжать работу по выдаче российских паспортов в новых регионах. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:54
2024-04-02T14:54
2024-04-02T14:54
общество
россия
владимир путин
паспорт
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил МВД продолжать работу по выдаче российских паспортов в новых регионах. "Прошу органы внутренних дел эту работу последовательно продолжать. Внимательно, предельно аккуратно, с душой подходить к каждому человеку, к каждой семье, тем более к семьям с детьми, ко всем, кто обращается за российским паспортом, за другими часто утраченными документами. В том числе здесь важна работа с беженцами", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, паспорт
Общество, Россия, Владимир Путин, Паспорт
Путин попросил МВД продолжать выдачу российских паспортов в новых регионах
Путин: МВД при выдаче паспортов в новых регионах нужно с душой подходить к людям