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Более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта - РИА Новости, 02.04.2024
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14:13 02.04.2024 (обновлено: 15:48 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/pasport-1937340287.html
Более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта
Более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта - РИА Новости, 02.04.2024
Более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта
Более 3,2 миллиона жителей новых регионов России получили паспорта РФ, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:13
2024-04-02T15:48
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 3,2 миллиона жителей новых регионов России получили паспорта РФ, сказал президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что подразделения органов внутренних дел сформированы во всех новых субъектах федерации, по их работе во многом люди судят о силе российского закона."Назову очень показательную цифру. В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 миллионов 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.
https://ria.ru/20240318/putin-1933862446.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили российские паспорта

Путин: в новых регионах более 3,2 миллиона жителей получили российские паспорта

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 3,2 миллиона жителей новых регионов России получили паспорта РФ, сказал президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что подразделения органов внутренних дел сформированы во всех новых субъектах федерации, по их работе во многом люди судят о силе российского закона.
"Назову очень показательную цифру. В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 миллионов 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел.
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