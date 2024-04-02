Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону
© Фото : пресс-служба администрации г.о. ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин рассказал о подготовке парков к летнему сезону
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зеленые зоны на территории Химок будут за месяц приведены в порядок к летнему сезону, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Волошин осмотрел во вторник территорию парка имени Льва Толстого, где в рамках месяца чистоты и благоустройства специалисты "Объединенного городского хозяйства" проводят масштабную весеннюю уборку.
«
"После зимы приводим в порядок все зеленые зоны Химок. Задача — за месяц подготовить парки к летнему сезону", — привели слова Волошина в пресс-службе администрации муниципалитета.
Также генеральную уборку проведут на детских и спортивных площадках и в пляжной зоне парка Льва Толстого, будет подготовлен к запуску центральный фонтан.
Кроме того, добавили в пресс-службе, парк Льва Толстого обновляют в рамках масштабного проекта реконструкции. В прошлом году было благоустроено 12 гектаров, установлены детская площадка, скалодром и веревочный парк, открыт один из самых высоких аттракционов Московской области – колесо обозрения высотой 50 метров. В этом году обновят пляжную зону, смотровую площадку, откроют павильоны для проведения мастер-классов, обновленную эстраду, игровые площадки для детей, волейбольную и воркаут-площадки.
Всего на территории городского округа Химки расположено семь парков, пять больших скверов и один лесопарк. К 1 мая все территории будут приведены в порядок.
Названы наиболее популярные парки в Подмосковье
1 апреля, 15:40