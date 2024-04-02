Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/parki-1937433277.html
Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону
Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону - РИА Новости, 02.04.2024
Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону
Зеленые зоны на территории Химок будут за месяц приведены в порядок к летнему сезону, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:51
2024-04-02T19:51
химки
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937429724_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_3ae1d964ba396aa3b084b5f011d9cd32.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зеленые зоны на территории Химок будут за месяц приведены в порядок к летнему сезону, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Волошин осмотрел во вторник территорию парка имени Льва Толстого, где в рамках месяца чистоты и благоустройства специалисты "Объединенного городского хозяйства" проводят масштабную весеннюю уборку. "После зимы приводим в порядок все зеленые зоны Химок. Задача — за месяц подготовить парки к летнему сезону", — привели слова Волошина в пресс-службе администрации муниципалитета. Также генеральную уборку проведут на детских и спортивных площадках и в пляжной зоне парка Льва Толстого, будет подготовлен к запуску центральный фонтан. Кроме того, добавили в пресс-службе, парк Льва Толстого обновляют в рамках масштабного проекта реконструкции. В прошлом году было благоустроено 12 гектаров, установлены детская площадка, скалодром и веревочный парк, открыт один из самых высоких аттракционов Московской области – колесо обозрения высотой 50 метров. В этом году обновят пляжную зону, смотровую площадку, откроют павильоны для проведения мастер-классов, обновленную эстраду, игровые площадки для детей, волейбольную и воркаут-площадки. Всего на территории городского округа Химки расположено семь парков, пять больших скверов и один лесопарк. К 1 мая все территории будут приведены в порядок.
https://radiosputnik.ru/20240401/parki-1937139940.html
химки
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937429724_238:105:2829:2048_1920x0_80_0_0_89edb0f4d8cc344e5f182250ee230db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону

© Фото : пресс-служба администрации г.о. ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин рассказал о подготовке парков к летнему сезону
Глава Химок Дмитрий Волошин рассказал о подготовке парков к летнему сезону - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации г.о. Химки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зеленые зоны на территории Химок будут за месяц приведены в порядок к летнему сезону, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Волошин осмотрел во вторник территорию парка имени Льва Толстого, где в рамках месяца чистоты и благоустройства специалисты "Объединенного городского хозяйства" проводят масштабную весеннюю уборку.
«
"После зимы приводим в порядок все зеленые зоны Химок. Задача — за месяц подготовить парки к летнему сезону", — привели слова Волошина в пресс-службе администрации муниципалитета.
Также генеральную уборку проведут на детских и спортивных площадках и в пляжной зоне парка Льва Толстого, будет подготовлен к запуску центральный фонтан.
Кроме того, добавили в пресс-службе, парк Льва Толстого обновляют в рамках масштабного проекта реконструкции. В прошлом году было благоустроено 12 гектаров, установлены детская площадка, скалодром и веревочный парк, открыт один из самых высоких аттракционов Московской области – колесо обозрения высотой 50 метров. В этом году обновят пляжную зону, смотровую площадку, откроют павильоны для проведения мастер-классов, обновленную эстраду, игровые площадки для детей, волейбольную и воркаут-площадки.
Всего на территории городского округа Химки расположено семь парков, пять больших скверов и один лесопарк. К 1 мая все территории будут приведены в порядок.
Парк Пехорка в Балашихе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Названы наиболее популярные парки в Подмосковье
1 апреля, 15:40
 
ХимкиМосковская область (Подмосковье)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала