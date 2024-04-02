https://ria.ru/20240402/parki-1937433277.html

Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону

Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону - РИА Новости, 02.04.2024

Глава Химок рассказал о подготовке парков к летнему сезону

Зеленые зоны на территории Химок будут за месяц приведены в порядок к летнему сезону, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:51

2024-04-02T19:51

2024-04-02T19:51

химки

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зеленые зоны на территории Химок будут за месяц приведены в порядок к летнему сезону, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. Волошин осмотрел во вторник территорию парка имени Льва Толстого, где в рамках месяца чистоты и благоустройства специалисты "Объединенного городского хозяйства" проводят масштабную весеннюю уборку. "После зимы приводим в порядок все зеленые зоны Химок. Задача — за месяц подготовить парки к летнему сезону", — привели слова Волошина в пресс-службе администрации муниципалитета. Также генеральную уборку проведут на детских и спортивных площадках и в пляжной зоне парка Льва Толстого, будет подготовлен к запуску центральный фонтан. Кроме того, добавили в пресс-службе, парк Льва Толстого обновляют в рамках масштабного проекта реконструкции. В прошлом году было благоустроено 12 гектаров, установлены детская площадка, скалодром и веревочный парк, открыт один из самых высоких аттракционов Московской области – колесо обозрения высотой 50 метров. В этом году обновят пляжную зону, смотровую площадку, откроют павильоны для проведения мастер-классов, обновленную эстраду, игровые площадки для детей, волейбольную и воркаут-площадки. Всего на территории городского округа Химки расположено семь парков, пять больших скверов и один лесопарк. К 1 мая все территории будут приведены в порядок.

https://radiosputnik.ru/20240401/parki-1937139940.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)