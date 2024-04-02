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Путин рассказал об оценках Кустурицы по событиям на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
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18:28 02.04.2024 (обновлено: 18:50 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/otsenki-1937414100.html
Путин рассказал об оценках Кустурицы по событиям на Украине
Путин рассказал об оценках Кустурицы по событиям на Украине - РИА Новости, 02.04.2024
Путин рассказал об оценках Кустурицы по событиям на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что оценки сербского режиссера Эмира Кустурицы по событиям на Украине совпадают с его собственными оценками, прошлые... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:28
2024-04-02T18:50
украина
сербия
в мире
россия
эмир кустурица
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оценки сербского режиссера Эмира Кустурицы по событиям на Украине совпадают с его собственными оценками, прошлые события в Сербии и нынешние на Украине - очень похожие явления."Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, полностью совпадают с моими. Так и есть. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, придание им новой жизни в сегодняшнем дне, это конечно все очень похожие явления, очень похожие", - сказал Путин на встрече с Кустурицей во вторник.
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украина, сербия, в мире, россия, эмир кустурица, владимир путин
Украина, Сербия, В мире, Россия, Эмир Кустурица, Владимир Путин
Путин рассказал об оценках Кустурицы по событиям на Украине

Путин заявил, что у Кустурицы такие же оценки по событиям на Украине, как у него

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оценки сербского режиссера Эмира Кустурицы по событиям на Украине совпадают с его собственными оценками, прошлые события в Сербии и нынешние на Украине - очень похожие явления.
«
"Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе трагических событий на Украине, полностью совпадают с моими. Так и есть. То, что происходило в Сербии, и то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого, придание им новой жизни в сегодняшнем дне, это конечно все очень похожие явления, очень похожие", - сказал Путин на встрече с Кустурицей во вторник.
Президент РФ Владимир Путин и сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Путин назвал интересными идеи Кустурицы о съемке фильмов в России
Вчера, 18:36
 
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