https://ria.ru/20240402/oteli-1937286924.html

ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта

ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта - РИА Новости, 02.04.2024

ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта

"Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:05

2024-04-02T11:05

2024-04-02T11:05

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россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта: такая возможность появится, как и было анонсировано, во втором полугодии текущего года, рассказали в пресс-службе ЦБТ. "В отдельных СМИ появились сообщения, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта. Это неверно. Как было заявлено ранее, возможность заселения в отели с помощью Единой биометрической системы будет реализована во второй половине текущего года", - разъяснил ЦБТ. Там также объяснили, что сервис будет внедряться поэтапно, по мере технической готовности гостиниц, присоединившихся к пилотному проекту. При этом идентификация по биометрии не будет обязательной, решение об интеграции с Единой биометрической системой будет приниматься администрацией отеля исходя из целесообразности использования сервиса на конкретном объекте. Также клиенты при заселении сами будут выбирать, как подтверждать свою личность - по паспорту из через ЕБС. "Кроме того, в ряде публикаций сообщается, что в процессе заселения будут использоваться биометрические данные, содержащиеся во "ФГИС ЕСИА". Подчеркиваем, что в ЕСИА биометрические данные россиян не хранятся. В соответствии с федеральным законом хранение биометрических данных осуществляется в государственной Единой биометрической системе", - добавили в ЦБТ. Правительство РФ в марте утвердило постановление, согласно которому россияне смогут по биометрии, без предъявления документов, заселяться в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас заезд в отель невозможен без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации.

https://ria.ru/20240316/biometriya-1933538733.html

https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html

https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, россия