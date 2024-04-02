https://ria.ru/20240402/oteli-1937286924.html
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта - РИА Новости, 02.04.2024
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта
"Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:05
2024-04-02T11:05
2024-04-02T11:05
туризм
новости - туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449759_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_94d44f001efb390d02ceba1b084355f4.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта: такая возможность появится, как и было анонсировано, во втором полугодии текущего года, рассказали в пресс-службе ЦБТ. "В отдельных СМИ появились сообщения, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта. Это неверно. Как было заявлено ранее, возможность заселения в отели с помощью Единой биометрической системы будет реализована во второй половине текущего года", - разъяснил ЦБТ. Там также объяснили, что сервис будет внедряться поэтапно, по мере технической готовности гостиниц, присоединившихся к пилотному проекту. При этом идентификация по биометрии не будет обязательной, решение об интеграции с Единой биометрической системой будет приниматься администрацией отеля исходя из целесообразности использования сервиса на конкретном объекте. Также клиенты при заселении сами будут выбирать, как подтверждать свою личность - по паспорту из через ЕБС. "Кроме того, в ряде публикаций сообщается, что в процессе заселения будут использоваться биометрические данные, содержащиеся во "ФГИС ЕСИА". Подчеркиваем, что в ЕСИА биометрические данные россиян не хранятся. В соответствии с федеральным законом хранение биометрических данных осуществляется в государственной Единой биометрической системе", - добавили в ЦБТ. Правительство РФ в марте утвердило постановление, согласно которому россияне смогут по биометрии, без предъявления документов, заселяться в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас заезд в отель невозможен без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации.
https://ria.ru/20240316/biometriya-1933538733.html
https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html
https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894449759_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0bd40937d966a93c3430cbf8d0ddae0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта
ЦБТ: возможность заселения в отели по биометрии появится во втором полугодии
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
"Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг
информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта: такая возможность появится, как и было анонсировано, во втором полугодии текущего года, рассказали в пресс-службе ЦБТ.
"В отдельных СМИ появились сообщения, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта. Это неверно. Как было заявлено ранее, возможность заселения в отели с помощью Единой биометрической системы будет реализована во второй половине текущего года", - разъяснил ЦБТ.
Там также объяснили, что сервис будет внедряться поэтапно, по мере технической готовности гостиниц, присоединившихся к пилотному проекту. При этом идентификация по биометрии не будет обязательной, решение об интеграции с Единой биометрической системой будет приниматься администрацией отеля исходя из целесообразности использования сервиса на конкретном объекте.
Также клиенты при заселении сами будут выбирать, как подтверждать свою личность - по паспорту из через ЕБС.
"Кроме того, в ряде публикаций сообщается, что в процессе заселения будут использоваться биометрические данные, содержащиеся во "ФГИС ЕСИА". Подчеркиваем, что в ЕСИА биометрические данные россиян не хранятся. В соответствии с федеральным законом хранение биометрических данных осуществляется в государственной Единой биометрической системе", - добавили в ЦБТ.
Правительство РФ
в марте утвердило постановление, согласно которому россияне смогут по биометрии, без предъявления документов, заселяться в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас заезд в отель невозможен без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации.