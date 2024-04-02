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ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта - РИА Новости, 02.04.2024
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Туризм
 
11:05 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/oteli-1937286924.html
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта - РИА Новости, 02.04.2024
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта
"Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:05
2024-04-02T11:05
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта: такая возможность появится, как и было анонсировано, во втором полугодии текущего года, рассказали в пресс-службе ЦБТ. "В отдельных СМИ появились сообщения, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта. Это неверно. Как было заявлено ранее, возможность заселения в отели с помощью Единой биометрической системы будет реализована во второй половине текущего года", - разъяснил ЦБТ. Там также объяснили, что сервис будет внедряться поэтапно, по мере технической готовности гостиниц, присоединившихся к пилотному проекту. При этом идентификация по биометрии не будет обязательной, решение об интеграции с Единой биометрической системой будет приниматься администрацией отеля исходя из целесообразности использования сервиса на конкретном объекте. Также клиенты при заселении сами будут выбирать, как подтверждать свою личность - по паспорту из через ЕБС. "Кроме того, в ряде публикаций сообщается, что в процессе заселения будут использоваться биометрические данные, содержащиеся во "ФГИС ЕСИА". Подчеркиваем, что в ЕСИА биометрические данные россиян не хранятся. В соответствии с федеральным законом хранение биометрических данных осуществляется в государственной Единой биометрической системе", - добавили в ЦБТ. Правительство РФ в марте утвердило постановление, согласно которому россияне смогут по биометрии, без предъявления документов, заселяться в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас заезд в отель невозможен без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации.
https://ria.ru/20240316/biometriya-1933538733.html
https://ria.ru/20240214/biometriya-1927426531.html
https://ria.ru/20231109/identifikatsiya-1908290911.html
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новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
ЦБТ опроверг информацию о заселении в отели по биометрии с 30 марта

ЦБТ: возможность заселения в отели по биометрии появится во втором полугодии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сдает биометрические данные
Девушка сдает биометрические данные - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сдает биометрические данные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Центр биометрических технологий" (оператор Единой биометрической системы, ЕБС) опроверг информацию о том, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта: такая возможность появится, как и было анонсировано, во втором полугодии текущего года, рассказали в пресс-службе ЦБТ.
"В отдельных СМИ появились сообщения, что сервис заселения в гостиницы по биометрии начал действовать с 30 марта. Это неверно. Как было заявлено ранее, возможность заселения в отели с помощью Единой биометрической системы будет реализована во второй половине текущего года", - разъяснил ЦБТ.
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Там также объяснили, что сервис будет внедряться поэтапно, по мере технической готовности гостиниц, присоединившихся к пилотному проекту. При этом идентификация по биометрии не будет обязательной, решение об интеграции с Единой биометрической системой будет приниматься администрацией отеля исходя из целесообразности использования сервиса на конкретном объекте.
Также клиенты при заселении сами будут выбирать, как подтверждать свою личность - по паспорту из через ЕБС.
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"Кроме того, в ряде публикаций сообщается, что в процессе заселения будут использоваться биометрические данные, содержащиеся во "ФГИС ЕСИА". Подчеркиваем, что в ЕСИА биометрические данные россиян не хранятся. В соответствии с федеральным законом хранение биометрических данных осуществляется в государственной Единой биометрической системе", - добавили в ЦБТ.
Правительство РФ в марте утвердило постановление, согласно которому россияне смогут по биометрии, без предъявления документов, заселяться в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. Сейчас заезд в отель невозможен без паспорта и обращения к сотрудникам на стойке регистрации.
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