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"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
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11:39 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937299059.html
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:39
2024-04-02T11:39
в мире
украина
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben."Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. &lt;…&gt; Как бы горько это не звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. &lt;…&gt; Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение", — подчеркнул он.Куят также добавил, что в то время, как ВСУ провалили контрнаступление и потеряли множество солдат, российская армия продолжает продвигаться вперед и делать успехи. При этом, напомнил он, ни одно западное оружие так и не смогло остановить российских военных."Все это "чудо-оружие", будь то танки, артиллерия, HIMARS, разные РСЗО, так и не зарекомендовало себя как чудо-оружие. То же самое случилось бы и с ракетами Taurus, если бы их отправили", — подытожил военный.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ

Генерал Куят: западное оружие не поможет ВСУ избежать неминуемого поражения

© AP Photo / Daniel RolandБывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Daniel Roland
Бывший генеральный инспектор бундесвера, экс-председатель военного комитета НАТО Харальд Куят. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.
"Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. <…> Как бы горько это не звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. <…> Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение", — подчеркнул он.
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Куят также добавил, что в то время, как ВСУ провалили контрнаступление и потеряли множество солдат, российская армия продолжает продвигаться вперед и делать успехи. При этом, напомнил он, ни одно западное оружие так и не смогло остановить российских военных.
"Все это "чудо-оружие", будь то танки, артиллерия, HIMARS, разные РСЗО, так и не зарекомендовало себя как чудо-оружие. То же самое случилось бы и с ракетами Taurus, если бы их отправили", — подытожил военный.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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