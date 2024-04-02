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"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:39
2024-04-02T11:39
2024-04-02T11:39
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben."Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. <…> Как бы горько это не звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. <…> Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение", — подчеркнул он.Куят также добавил, что в то время, как ВСУ провалили контрнаступление и потеряли множество солдат, российская армия продолжает продвигаться вперед и делать успехи. При этом, напомнил он, ни одно западное оружие так и не смогло остановить российских военных."Все это "чудо-оружие", будь то танки, артиллерия, HIMARS, разные РСЗО, так и не зарекомендовало себя как чудо-оружие. То же самое случилось бы и с ракетами Taurus, если бы их отправили", — подытожил военный.В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
Генерал Куят: западное оружие не поможет ВСУ избежать неминуемого поражения
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Западная военная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов, поскольку украинскую армию ожидает неминуемый крах, заявил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью YouTube-каналу
Flavio von Witzleben.
"Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. <…> Как бы горько это не звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. <…> Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение", — подчеркнул он.
Куят также добавил, что в то время, как ВСУ
провалили контрнаступление и потеряли множество солдат, российская армия продолжает продвигаться вперед и делать успехи. При этом, напомнил он, ни одно западное оружие так и не смогло остановить российских военных.
"Все это "чудо-оружие", будь то танки, артиллерия, HIMARS, разные РСЗО, так и не зарекомендовало себя как чудо-оружие. То же самое случилось бы и с ракетами Taurus, если бы их отправили", — подытожил военный.
В Кремле не раз отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь затягивает конфликт и не способствует началу переговорного процесса о его завершении.