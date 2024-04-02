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"Сыграет решающую роль". СМИ раскрыли, что ВС России применили против ВСУ
"Сыграет решающую роль". СМИ раскрыли, что ВС России применили против ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
"Сыграет решающую роль". СМИ раскрыли, что ВС России применили против ВСУ
Новая модифицированная версия российского беспилотника "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте с Украиной, сообщает WION. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:15
2024-04-02T09:15
2024-04-02T16:04
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новая модифицированная версия российского беспилотника "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте с Украиной, сообщает WION."БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте", — указали в эфире телеканала.Как отметила ведущая, новая модификация российского беспилотника способна выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА украинских сил в воздухе."По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона "Джокер-10" для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда", — добавила она.Тридцать первого марта Дмитрий Кузякин, гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), предприятия-разработчика данного изделия, сообщил РИА Новости, что российские FPV-дроны "Джокер-10" адаптировали под выполнение задач ПВО: они могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.
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"Сыграет решающую роль". СМИ раскрыли, что ВС России применили против ВСУ
WION: новая версия БПЛА "Джокер-10" ВС России сыграет решающую роль в боях с ВСУ