https://ria.ru/20240402/opek-1937240088.html

Эксперты оценили возможность смягчения нефтяной политики ОПЕК+

Эксперты оценили возможность смягчения нефтяной политики ОПЕК+ - РИА Новости, 02.04.2024

Эксперты оценили возможность смягчения нефтяной политики ОПЕК+

Веских причин для смягчения нефтяной политики ОПЕК+ пока нет, текущий рост цен на "черное золото" благоприятен для альянса, поэтому решение об отказе от... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:43

2024-04-02T07:43

2024-04-02T07:43

ближний восток

опек

brent

россия

саудовская аравия

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Веских причин для смягчения нефтяной политики ОПЕК+ пока нет, текущий рост цен на "черное золото" благоприятен для альянса, поэтому решение об отказе от добровольных сокращений добычи может быть пересмотрено только в случае, если цены будут увеличиваться продолжительное время, считают опрошенные РИА Новости эксперты. По итогам первого квартала мировые цены на нефть выросли на 13-16%. В среду, 3 апреля, состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Плановая встреча всего ОПЕК+ назначена на 1 июня. "Веских оснований для смягчения политики пока нет. Но этот вопрос может быть поднят в июне на основе выверенной статистики за первую треть года. Думаю, что среднегодовая цена в 80-85 долларов за баррель сорта Brent (основной диапазон большинства текущих консенсус-прогнозов) вполне комфортна для стран-участниц ОПЕК+. При текущем балансе на рынке вряд ли кто-то всерьез рассчитывает на более высокий ценовой уровень", - сказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. То, что суточные цены с начала февраля устойчиво держатся выше 80 долларов за баррель, подтверждает для ОПЕК+ правильность сокращений в первом квартале, пояснил он, хотя важными факторами стали также снижение добычи нефти и производства нефтепродуктов в США и усиление напряженности на Ближнем Востоке. "Текущую геополитическую "премию" в ценах на нефть можно оценить в пределах 3 долларов за баррель, что исторически совсем немного, но достаточно, чтобы цены не опускались ниже 80 долларов", - добавил он. По оценкам старшего консультанта "Имплементы" Евгении Поповой, скорее всего, по итогам первого квартала на рынке сформировался небольшой дефицит, поскольку на фоне геополитической обстановки на Ближнем Востоке вырос спрос на нефть в секторе бункеровки - увеличилось среднее расстояние транспортировки грузов. Также растет потребление в нефтехимии. Во втором квартале, считает эксперт, нефтяной рынок будет сбалансированным. "Безусловно, рост цен благоприятен для ОПЕК+. Однако для нефтяных котировок характерна высокая волатильность и в контракты заложены цены с лагом на время поставки. Поэтому договоренности могут быть пересмотрены только в случае сохранения положительного тренда в долгосрочном периоде", - заключила она. Какие сокращения есть Квоты на добычу нефти ОПЕК+ без учета покинувшей альянс Анголы, с начала 2024 года снизились примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Теперь общий предельный уровень составляет 39,425 миллиона баррелей в сутки, не считая показателей нового участника - Бразилии, которые, по оценкам экспертов, составляют почти 3 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращала нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей - нефть, еще 200 тысяч - нефтепродукты), а Эр-Рияд - добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижали нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки. В начале марта Саудовская Аравия продлила на второй квартал добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Россия в апреле-июне будет сокращать экспорт и добычу нефти суммарно на 471 тысячу баррелей вместо 500 тысяч баррелей нефтяного экспорта в первом квартале. Другие участники альянса продлили до конца июня решение сокращать добычу на 700 тысяч баррелей в сутки.

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https://ria.ru/20240312/putin-1932583734.html

https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html

https://ria.ru/20240321/neft-1934642495.html

ближний восток

россия

саудовская аравия

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ближний восток, опек, brent, россия, саудовская аравия, экономика, цены на нефть