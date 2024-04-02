https://ria.ru/20240402/opasnost-1937461651.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА, введенный в Курской области почти 3 часа назад, отменен, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:43
2024-04-02T23:43
2024-04-02T23:49
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
роман старовойт
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА, введенный в Курской области почти 3 часа назад, отменен, сообщил губернатор Роман Старовойт."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении Старовойта, которое он опубликовал в Telegram-канале.Губернатор объявил об опасности атаки БПЛА в 20.59 мск.
https://ria.ru/20240402/ataki-1937433632.html
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курская область, происшествия, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Роман Старовойт
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя почти три часа