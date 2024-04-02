https://ria.ru/20240402/opasnost-1937444990.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:06
2024-04-02T21:06
2024-04-02T21:10
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области звучит сигнал опасности атаки беспилотников