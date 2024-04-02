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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 02.04.2024 (обновлено: 21:10 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/opasnost-1937444990.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:06
2024-04-02T21:10
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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курская область, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Старовойт: в Курской области звучит сигнал опасности атаки беспилотников

© РИА НовостиПоселок Теткино Курской области
Поселок Теткино Курской области
© РИА Новости
Поселок Теткино Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — сообщил Старовойт.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтПроисшествияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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