https://ria.ru/20240402/opasnost-1937444990.html

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.04.2024

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:06

2024-04-02T21:06

2024-04-02T21:10

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

происшествия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932601203_13:0:3654:2048_1920x0_80_0_0_c828bac7cb01d2e677492d1cc7c55435.png

ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале предупредил об опасности атаки БПЛА и сообщил, что силы и средства ПВО готовы к отражению возможной атаки."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины, украина