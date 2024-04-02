https://ria.ru/20240402/oon-1937399279.html

Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске

Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024

Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по консульству Ирана в Дамаске, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:38

2024-04-02T17:38

2024-04-02T17:45

война в сирии

в мире

иран

дамаск (город)

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

стефан дюжаррик

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ООН, 2 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по консульству Ирана в Дамаске, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь осуждает нападение на дипломатические объекты Исламской Республики Иран в Дамаске 1 апреля, а также сообщения о жертвах", - указал Дюжаррик.По его словам, генсек "подтверждает, что принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом"."Генсек призывает все соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Он предупреждает, что любой просчет может привести к более широкому конфликту в и без того нестабильном регионе с разрушительными последствиями для гражданского населения, которое уже испытывает беспрецедентные страдания в Сирии, Ливане, на оккупированной палестинской территории и на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул Дюжаррик.

https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, дамаск (город), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске, стефан дюжаррик, сирия, антониу гутерреш