https://ria.ru/20240402/oon-1937399279.html
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по консульству Ирана в Дамаске, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:38
2024-04-02T17:38
2024-04-02T17:45
война в сирии
в мире
иран
дамаск (город)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
стефан дюжаррик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937280654_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e8d4054a1ad712df10e718e12c83111.jpg
ООН, 2 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по консульству Ирана в Дамаске, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь осуждает нападение на дипломатические объекты Исламской Республики Иран в Дамаске 1 апреля, а также сообщения о жертвах", - указал Дюжаррик.По его словам, генсек "подтверждает, что принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом"."Генсек призывает все соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Он предупреждает, что любой просчет может привести к более широкому конфликту в и без того нестабильном регионе с разрушительными последствиями для гражданского населения, которое уже испытывает беспрецедентные страдания в Сирии, Ливане, на оккупированной палестинской территории и на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул Дюжаррик.
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
иран
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937280654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7848e4ba36d699cb776b019123d44338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, дамаск (город), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске, стефан дюжаррик, сирия, антониу гутерреш
Война в Сирии, В мире, Иран, Дамаск (город), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, Стефан Дюжаррик, Сирия, Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске
Офис Гутерреша: генсек ООН заявил о неприкосновенности дипломатические объектов