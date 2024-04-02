Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
17:38 02.04.2024 (обновлено: 17:45 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/oon-1937399279.html
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске - РИА Новости, 02.04.2024
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по консульству Ирана в Дамаске, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:38
2024-04-02T17:45
война в сирии
в мире
иран
дамаск (город)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
стефан дюжаррик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937280654_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e8d4054a1ad712df10e718e12c83111.jpg
ООН, 2 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по консульству Ирана в Дамаске, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика."Генеральный секретарь осуждает нападение на дипломатические объекты Исламской Республики Иран в Дамаске 1 апреля, а также сообщения о жертвах", - указал Дюжаррик.По его словам, генсек "подтверждает, что принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом"."Генсек призывает все соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Он предупреждает, что любой просчет может привести к более широкому конфликту в и без того нестабильном регионе с разрушительными последствиями для гражданского населения, которое уже испытывает беспрецедентные страдания в Сирии, Ливане, на оккупированной палестинской территории и на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул Дюжаррик.
https://ria.ru/20240402/udary-1937238403.html
иран
дамаск (город)
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937280654_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7848e4ba36d699cb776b019123d44338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, дамаск (город), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске, стефан дюжаррик, сирия, антониу гутерреш
Война в Сирии, В мире, Иран, Дамаск (город), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске, Стефан Дюжаррик, Сирия, Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил израильский удар по консульству Ирана в Дамаске

Офис Гутерреша: генсек ООН заявил о неприкосновенности дипломатические объектов

© AP Photo / Omar SanadikiПоследствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана
Читать ria.ru в
ООН, 2 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по консульству Ирана в Дамаске, неприкосновенность дипломатических объектов должна соблюдаться, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
«
"Генеральный секретарь осуждает нападение на дипломатические объекты Исламской Республики Иран в Дамаске 1 апреля, а также сообщения о жертвах", - указал Дюжаррик.
По его словам, генсек "подтверждает, что принцип неприкосновенности дипломатических и консульских помещений и персонала должен соблюдаться во всех случаях в соответствии с международным правом".
"Генсек призывает все соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Он предупреждает, что любой просчет может привести к более широкому конфликту в и без того нестабильном регионе с разрушительными последствиями для гражданского населения, которое уже испытывает беспрецедентные страдания в Сирии, Ливане, на оккупированной палестинской территории и на Ближнем Востоке в целом", - подчеркнул Дюжаррик.
Разбор завалов на месте израильского удара по зданию в Дамаске. 1 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Удары по Ирану ведут Израиль к стратегическому поражению
Вчера, 08:00
 
Война в СирииВ миреИранДамаск (город)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в ДамаскеСтефан ДюжаррикСирияАнтониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала