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Врач посоветовала носить весной солнцезащитные очки

Врач посоветовала носить весной солнцезащитные очки - РИА Новости, 02.04.2024

Врач посоветовала носить весной солнцезащитные очки

Весной, когда в солнечный день много бликов от мокрого асфальта и нет теней деревьев, ультрафиолетовое излучение особенно вредно для глаз, оно может приводить к РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:24

2024-04-02T07:24

2024-04-02T07:24

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Весной, когда в солнечный день много бликов от мокрого асфальта и нет теней деревьев, ультрафиолетовое излучение особенно вредно для глаз, оно может приводить к ожогу роговицы, слезотечению, повреждению сетчатки и даже раку кожи век, поэтому важно беречь глаза и носить солнцезащитные очки, заявила РИА Новости офтальмолог, заведующая отделением очковой и контактной коррекции зрения НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени Федорова Минздрава РФ Наталья Мохова. "В солнечные дни, особенно весной, когда много бликов от мокрого асфальта и нет защиты от теней деревьев, воздействие УФ-излучения особенно вредно. Длительное воздействие УФ-излучения может привести к ожогу роговицы и вызвать ощущение инородного тела, боль, слезотечение. Есть риск получить рак кожи век и повреждение сетчатки, также повышается риск развития катаракты", - сказала Мохова. Она отметила, что для защиты зрения следует носить солнцезащитные очки, в первую очередь их рекомендуется использовать детям вместе с головным убором, так как они больше времени проводят на улице, а также людям, у которых была замена хрусталиков. По словам специалиста, солнцезащитные очки должны плотно прилегать к лицу, чтобы ограничить попадание света, иметь степень защиты 400нм, степень затемнения зависит от назначения - средняя для города и вождения, максимальная на пляже и в горах. Если смотреть на солнце без защитных очков, то резко сужаются зрачки, появляется слезотечение, и поэтому ухудшается зрение, появляются белые пятна, подчеркнула Мохова.

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