ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по населённым пунктам левобережья Днепра
Осколки снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи было зафиксировано еще 17 прилётов", - сообщил источник.
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Всего обстреляны десять населенных пунктов: Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняются.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
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