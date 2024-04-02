https://ria.ru/20240402/obstrely-1937262903.html

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 02.04.2024

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:47

2024-04-02T09:47

2024-04-02T09:47

днепр (город)

херсонская область

россия

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 37 ударов из ствольной артиллерии по населённым пунктам левобережья Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населённых пунктов левобережья Днепра в Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 20 ударов из ствольной артиллерии. С наступлением ночи было зафиксировано еще 17 прилётов", - сообщил источник. Всего обстреляны десять населенных пунктов: Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка. Информация о разрушениях инфраструктуры и жертвах среди мирного населения уточняются. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240401/obstrel-1937219728.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , россия, происшествия