Украинские войска обстреляли Донецк из натовской артиллерии
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Донецку
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 18.20 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.35 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 19.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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