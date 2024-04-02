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В Донецке почтили память военкора Владлена Татарского

В Донецке почтили память военкора Владлена Татарского - РИА Новости, 02.04.2024

В Донецке почтили память военкора Владлена Татарского

Жители Донецка почтили память военкора Владлена Татарского в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:07

2024-04-02T12:07

2024-04-02T12:28

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донбасс

владлен татарский

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Жители Донецка почтили память военкора Владлена Татарского в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости. Местные жители возложили цветы к стеле "Россия" около площади Ленина в центре города. "Память о павших героях живет в наших сердцах и должна жить в сердцах будущих поколений. Поэтому сегодня, в день годовщины гибели военкора Владимира Татарского, донецкий филиал фонда "Защитники Отечества", наши ветераны почтили его память", - заявила журналистам руководитель донецкого филиала фонда Марина Соловарова. Она напомнила, что военкор "с первых дней боев за освобождение Донбасса рассказывал настоящую правду". "Его смотрели и слушали десятки тысяч людей, проникались теми ценностями, теми смыслами, о которых он говорил. Говорил он правду о бесчеловечных преступлениях против мирного населения. И, конечно, главным девизом Владлена были слова "Враг будет разбит, и победа будет за нами". И все мы верим, что так и будет", - отметила Соловарова. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе Дарью Трепову, подарившую Татарскому статуэтку.

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донецк

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Возложение цветов к стеле "Россия" в годовщину гибели военкора Владлена Татарского Жители Донецка почтили память военкора Владлена Татарского в годовщину его гибели, возложив цветы к стеле "Россия". Татарский погиб в результате теракта в Петербурге ровно год назад - 2 апреля 2023. 2024-04-02T12:07 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкт-петербург, донбасс, владлен татарский, дарья трепова, донецк