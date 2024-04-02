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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет - РИА Новости, 02.04.2024
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 2 апреля за последние 75 лет, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:20
2024-04-02T08:20
2024-04-02T08:20
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 2 апреля за последние 75 лет, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 2 апреля минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет", - рассказала Позднякова. По ее словам, до этого самой теплой ночь 2 апреля была в 2023 году с температурой 6,3 градуса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 2 апреля за 75 лет