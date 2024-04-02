https://ria.ru/20240402/noch-1937242541.html

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет - РИА Новости, 02.04.2024

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 2 апреля за последние 75 лет, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:20

2024-04-02T08:20

2024-04-02T08:20

москва

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 2 апреля за последние 75 лет, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 2 апреля минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет", - рассказала Позднякова. По ее словам, до этого самой теплой ночь 2 апреля была в 2023 году с температурой 6,3 градуса.

https://ria.ru/20240327/puteshestviya-1934987212.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, татьяна позднякова, погода