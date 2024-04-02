https://ria.ru/20240402/nko-1937262575.html

В Киргизии усилили контроль за деятельностью НКО

В Киргизии усилили контроль за деятельностью НКО - РИА Новости, 02.04.2024

В Киргизии усилили контроль за деятельностью НКО

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что подписал закон о некоммерческих организациях, называемый "законом об иностранных представителях". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:46

2024-04-02T09:46

2024-04-02T09:46

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БИШКЕК, 2 апр - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что подписал закон о некоммерческих организациях, называемый "законом об иностранных представителях". Поправки к закону о некоммерческих организациях предусматривают введение в Киргизии статуса "иностранный представитель" для организаций, финансируемых из-за рубежа и осуществляющих политическую деятельность. Они были одобрены парламентом Киргизии в середине марта. В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо в адрес руководства Киргизии, в котором выразил обеспокоенность по поводу поправок. В ответном послании президент Жапаров заявил, что этот законопроект не противоречит никаким международным нормам, и призвал США "не вмешиваться во внутренние дела страны". "Я подписал закон, представляющий интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров", - написал Жапаров на своей странице в социальной сети. По его словам, неправительственные организации, работающие в Киргизии в течение 30 лет, нигде не регистрировались и никому не отчитывались. "Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде", - подчеркнул он. Глава государства напомнил, что многие иностранные доноры и зарубежные партнеры выступали против этого закона. По словам президента, это связано с тем, что киргизские неправительственные организации "их обманывают и распространяют ложную информацию", говоря о том, что их будут преследовать и "задерживать как агентов иностранного государства". "Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас, что ли, начнем это делать? Я как глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках", - отметил киргизский лидер. Жапаров отметил, что НКО в Киргизии раньше вместо общественно полезной деятельности тратили средства на личные нужды. "Если скажете, что это неправда, то я могу доказать. Почему неправительственные организации в развитых западных странах регистрируются в министерстве юстиции, в налоговой службе, открывают счет в банке, и не делают того же, когда приходят к нам? Или мы второсортная страна? Нет, это не так. Мы больше не допустим подобных сомнительных действий", - подытожил президент.

https://ria.ru/20240212/blinken-1926770732.html

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в мире, технологии, киргизия, сша, садыр жапаров, энтони блинкен