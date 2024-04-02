В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс
На нефтекомплексе в Нижнекамске произошел пожар из-за атаки беспилотника
© Фото : соцсетиБеспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске в Татарстане. 2 апреля 2024
© Фото : соцсети
Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске в Татарстане. 2 апреля 2024
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Беспилотник атаковал утром во вторник нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане, возникший пожар удалось потушить за 20 минут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 04.22 мск беспилотник атаковал завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в результате атаки дрона-камикадзе возник пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут.
Собеседник агентства отметил, что производственный процесс не нарушен.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.