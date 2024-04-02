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В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс - РИА Новости, 02.04.2024
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09:56 02.04.2024 (обновлено: 10:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/neftekompleks-1937264830.html
В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс
В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс - РИА Новости, 02.04.2024
В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс
Беспилотник атаковал утром во вторник нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане, возникший пожар удалось потушить за 20 минут, рассказал РИА... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:56
2024-04-02T10:02
происшествия
нижнекамск
елабуга
танеко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Беспилотник атаковал утром во вторник нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане, возникший пожар удалось потушить за 20 минут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 04.22 мск беспилотник атаковал завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате атаки дрона-камикадзе возник пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут. Собеседник агентства отметил, что производственный процесс не нарушен. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html
https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html
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происшествия, нижнекамск, елабуга, танеко
Происшествия, Нижнекамск, Елабуга, ТАНЕКО
В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс

На нефтекомплексе в Нижнекамске произошел пожар из-за атаки беспилотника

© Фото : соцсетиБеспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске в Татарстане. 2 апреля 2024
Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс Танеко в Нижнекамске в Татарстане. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : соцсети
Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс "Танеко" в Нижнекамске в Татарстане. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Беспилотник атаковал утром во вторник нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане, возникший пожар удалось потушить за 20 минут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 04.22 мск беспилотник атаковал завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что в результате атаки дрона-камикадзе возник пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут.
Собеседник агентства отметил, что производственный процесс не нарушен.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
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В Елабуге и Нижнекамске беспилотники атаковали предприятия
Вчера, 08:13
 
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