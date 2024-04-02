https://ria.ru/20240402/neftekompleks-1937264830.html

В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс

В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс - РИА Новости, 02.04.2024

В Нижнекамске беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий комплекс

Беспилотник атаковал утром во вторник нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане, возникший пожар удалось потушить за 20 минут, рассказал РИА... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:56

2024-04-02T09:56

2024-04-02T10:02

происшествия

нижнекамск

елабуга

танеко

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Беспилотник атаковал утром во вторник нефтеперерабатывающий комплекс в Нижнекамске в Татарстане, возникший пожар удалось потушить за 20 минут, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В 04.22 мск беспилотник атаковал завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате атаки дрона-камикадзе возник пожар, который удалось ликвидировать через 20 минут. Собеседник агентства отметил, что производственный процесс не нарушен. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Пострадали шесть человек. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

https://ria.ru/20240328/dron-1936366839.html

https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html

нижнекамск

елабуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижнекамск, елабуга, танеко