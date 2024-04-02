СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине
Politico: НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине из-за Трампа
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия Киеву, из-за опасений в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа, информирует газета Politico со ссылкой на источники.
Во вторник агентство Блумберг сообщало, что НАТО может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по помощи Украине, которая координирует поставки оружия Киеву примерно пятьюдесятью странами.
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"Союзники считают эту перемену способом институционализировать возглавляемую США инициативу, что позволит другим странам НАТО иметь большее влияние на процесс в случае переизбрания Трампа", - пишет издание со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Как отмечает Politico, таким образом помощь Украине от стран Запада будет защищена от перемен во власти в странах ЕС и США.
По словам неназванного чиновника из США, переговоры о переменах в управлении контактной группой "проходят на очень высоких уровнях", а их цель заключается в формализации помощи Украине от ЕС и НАТО.
Ранее Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах сможет разрешить украинский конфликт с помощью переговоров. В ходе своей президентской кампании он неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.