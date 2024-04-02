Рейтинг@Mail.ru
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 02.04.2024 (обновлено: 04:51 03.04.2024)
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне
Британская Express назвала небольшой финский городок Ивало в нескольких десятках километров от границы с Россией потенциальной "горячей точкой" в случае войны... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-02T19:37
2024-04-03T04:51
в мире
россия
москва
финляндия
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937431837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc410491971b49a805de2b7df71dc8f4.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британская Express назвала небольшой финский городок Ивало в нескольких десятках километров от границы с Россией потенциальной "горячей точкой" в случае войны НАТО с Москвой."Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне", — говорится в статье.Военную базу НАТО недалеко от населенного пункта назвали "Арктической Спартой". Это одна из самых близких к границам России американских военных баз. Несколько таких же существует в Латвии, Норвегии и Эстонии, уточняется в материале.Издание утверждает, что это место может стать очагом боевых действий в случае войны Североатлантического альянса с Москвой.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html
россия
москва
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937431837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7cdfafa72bedf3a7786a8b289515b3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, финляндия, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Москва, Финляндия, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне

Express: приграничный финский город Ивало начал готовиться к войне с Россией

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии
Здание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Ивало провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британская Express назвала небольшой финский городок Ивало в нескольких десятках километров от границы с Россией потенциальной "горячей точкой" в случае войны НАТО с Москвой.
"Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне", — говорится в статье.
Истребитель Су-35 вылетает на задание на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Я ведь предупреждал". Генерал ВСУ сделал неожиданное заявление о России
Вчера, 18:29
Военную базу НАТО недалеко от населенного пункта назвали "Арктической Спартой". Это одна из самых близких к границам России американских военных баз. Несколько таких же существует в Латвии, Норвегии и Эстонии, уточняется в материале.
Издание утверждает, что это место может стать очагом боевых действий в случае войны Североатлантического альянса с Москвой.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Царь-бомба. Генерал НАТО раскрыл, что Россия ввела в бой на Украине
Вчера, 16:12
 
В миреРоссияМоскваФинляндияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала