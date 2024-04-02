https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне
Британская Express назвала небольшой финский городок Ивало в нескольких десятках километров от границы с Россией потенциальной "горячей точкой" в случае войны... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-02T19:37
2024-04-02T19:37
2024-04-03T04:51
в мире
россия
москва
финляндия
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937431837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dc410491971b49a805de2b7df71dc8f4.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британская Express назвала небольшой финский городок Ивало в нескольких десятках километров от границы с Россией потенциальной "горячей точкой" в случае войны НАТО с Москвой."Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне", — говорится в статье.Военную базу НАТО недалеко от населенного пункта назвали "Арктической Спартой". Это одна из самых близких к границам России американских военных баз. Несколько таких же существует в Латвии, Норвегии и Эстонии, уточняется в материале.Издание утверждает, что это место может стать очагом боевых действий в случае войны Североатлантического альянса с Москвой.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html
россия
москва
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937431837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c7cdfafa72bedf3a7786a8b289515b3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, финляндия, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Москва, Финляндия, Дмитрий Песков, НАТО
СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне
Express: приграничный финский город Ивало начал готовиться к войне с Россией