https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне

СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне - РИА Новости, 03.04.2024

СМИ: небольшой город страны НАТО на границе с Россией готовится к войне

Британская Express назвала небольшой финский городок Ивало в нескольких десятках километров от границы с Россией потенциальной "горячей точкой" в случае войны... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T19:37

2024-04-02T19:37

2024-04-03T04:51

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Британская Express назвала небольшой финский городок Ивало в нескольких десятках километров от границы с Россией потенциальной "горячей точкой" в случае войны НАТО с Москвой."Ивало на границе Финляндии с Россией готовится к войне", — говорится в статье.Военную базу НАТО недалеко от населенного пункта назвали "Арктической Спартой". Это одна из самых близких к границам России американских военных баз. Несколько таких же существует в Латвии, Норвегии и Эстонии, уточняется в материале.Издание утверждает, что это место может стать очагом боевых действий в случае войны Североатлантического альянса с Москвой.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937375363.html

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в мире, россия, москва, финляндия, дмитрий песков, нато