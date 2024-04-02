https://ria.ru/20240402/nato-1937247394.html
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов
Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:06
2024-04-02T09:06
2024-04-02T09:09
россия
нато
в мире
константин гаврилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30ef071b72df1b4f4b6c83ebd3ff58d8.jpg
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Российская сторона открыта к любым контактам, если и когда они выстраиваются на базе равноправия и подразумевают подлинный учет интересов Российской Федерации. В этом наша принципиальная позиция остается неизменной", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.Кроме того, по его словам, Москва неуклонно продолжит реализацию целей и задач специальной военной операции."По итогам этой работы, реальной ситуации "на земле" будем определяться, как дальше выстраивать отношения с западными соседями. Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение "бизнеса как обычно", - пояснил дипломат.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html
https://ria.ru/20240401/ssha-1937219582.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918521025_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f110a07d42597aa6295f31ecc77fed45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, константин гаврилов
Россия, НАТО, В мире, Константин Гаврилов
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов
Гаврилов: Россия открыта к контактам с НАТО, построенным на равноправии
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Российская сторона открыта к любым контактам, если и когда они выстраиваются на базе равноправия и подразумевают подлинный учет интересов Российской Федерации. В этом наша принципиальная позиция остается неизменной", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Кроме того, по его словам, Москва
неуклонно продолжит реализацию целей и задач специальной военной операции.
"По итогам этой работы, реальной ситуации "на земле" будем определяться, как дальше выстраивать отношения с западными соседями. Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение "бизнеса как обычно", - пояснил дипломат.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне
Североатлантического договора.