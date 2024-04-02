https://ria.ru/20240402/nato-1937247394.html

Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов

Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024

Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов

Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:06

2024-04-02T09:06

2024-04-02T09:09

россия

нато

в мире

константин гаврилов

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Российская сторона открыта к любым контактам, если и когда они выстраиваются на базе равноправия и подразумевают подлинный учет интересов Российской Федерации. В этом наша принципиальная позиция остается неизменной", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.Кроме того, по его словам, Москва неуклонно продолжит реализацию целей и задач специальной военной операции."По итогам этой работы, реальной ситуации "на земле" будем определяться, как дальше выстраивать отношения с западными соседями. Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение "бизнеса как обычно", - пояснил дипломат.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нато, в мире, константин гаврилов