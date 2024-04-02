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Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
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09:06 02.04.2024 (обновлено: 09:09 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/nato-1937247394.html
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов - РИА Новости, 02.04.2024
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов
Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:06
2024-04-02T09:09
россия
нато
в мире
константин гаврилов
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Российская сторона открыта к любым контактам, если и когда они выстраиваются на базе равноправия и подразумевают подлинный учет интересов Российской Федерации. В этом наша принципиальная позиция остается неизменной", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.Кроме того, по его словам, Москва неуклонно продолжит реализацию целей и задач специальной военной операции."По итогам этой работы, реальной ситуации "на земле" будем определяться, как дальше выстраивать отношения с западными соседями. Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение "бизнеса как обычно", - пояснил дипломат.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html
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россия, нато, в мире, константин гаврилов
Россия, НАТО, В мире, Константин Гаврилов
Россия открыта к контактам с НАТО, заявил Гаврилов

Гаврилов: Россия открыта к контактам с НАТО, построенным на равноправии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Россия открыта к любым контактам с НАТО, если они выстраиваются на равноправии и подразумевают учет ее интересов, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Российская сторона открыта к любым контактам, если и когда они выстраиваются на базе равноправия и подразумевают подлинный учет интересов Российской Федерации. В этом наша принципиальная позиция остается неизменной", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
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Кроме того, по его словам, Москва неуклонно продолжит реализацию целей и задач специальной военной операции.
"По итогам этой работы, реальной ситуации "на земле" будем определяться, как дальше выстраивать отношения с западными соседями. Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение "бизнеса как обычно", - пояснил дипломат.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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РоссияНАТОВ миреКонстантин Гаврилов
 
 
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