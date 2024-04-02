https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html

Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня

Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня - РИА Новости, 02.04.2024

Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня

НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:18

2024-04-02T07:18

2024-04-02T07:18

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константин гаврилов

нато

специальная военная операция на украине

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Натовцы действуют лукаво: не убирают "натовскую перспективу" для Украины с повестки дня, используя ее как инструмент внешнего управления киевским режимом", - отметил Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Дипломат уточнил, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, российская сторона говорила, что "это закладывает "мину замедленного действия" под основу европейской безопасности, и если это решение не будет пересмотрено, то весь континент пожнет его печальные плоды". "По словам самих же западных политиков, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманные. Причина проста: в альянсе действует принцип, согласно которому любое расширение должно укреплять его безопасность. Вступление же в блок Украины приведет к непредсказуемым последствиям", - пояснил глава делегации РФ. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html

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украина, россия, вена, константин гаврилов, нато