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Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html
Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня
Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня - РИА Новости, 02.04.2024
Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня
НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T07:18
2024-04-02T07:18
украина
россия
вена
константин гаврилов
нато
специальная военная операция на украине
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Натовцы действуют лукаво: не убирают "натовскую перспективу" для Украины с повестки дня, используя ее как инструмент внешнего управления киевским режимом", - отметил Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Дипломат уточнил, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, российская сторона говорила, что "это закладывает "мину замедленного действия" под основу европейской безопасности, и если это решение не будет пересмотрено, то весь континент пожнет его печальные плоды". "По словам самих же западных политиков, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманные. Причина проста: в альянсе действует принцип, согласно которому любое расширение должно укреплять его безопасность. Вступление же в блок Украины приведет к непредсказуемым последствиям", - пояснил глава делегации РФ. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240401/nato-1937014148.html
https://ria.ru/20240401/nato-1937008678.html
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украина, россия, вена, константин гаврилов, нато
Украина, Россия, Вена, Константин Гаврилов, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Гаврилов объяснил, почему вступление Украины в НАТО держат на повестке дня

Гаврилов: повестка со вступлением Украины в НАТО нужна для управления Киевом

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Натовцы действуют лукаво: не убирают "натовскую перспективу" для Украины с повестки дня, используя ее как инструмент внешнего управления киевским режимом", - отметил Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
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Дипломат уточнил, что после 2007 года, когда было принято решение НАТО о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, российская сторона говорила, что "это закладывает "мину замедленного действия" под основу европейской безопасности, и если это решение не будет пересмотрено, то весь континент пожнет его печальные плоды".
"По словам самих же западных политиков, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманные. Причина проста: в альянсе действует принцип, согласно которому любое расширение должно укреплять его безопасность. Вступление же в блок Украины приведет к непредсказуемым последствиям", - пояснил глава делегации РФ.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВенаКонстантин ГавриловНАТО
 
 
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