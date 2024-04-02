https://ria.ru/20240402/nato-1937236234.html

Гаврилов заявил о страхе НАТО перед успехом России в реализации целей СВО

Гаврилов заявил о страхе НАТО перед успехом России в реализации целей СВО - РИА Новости, 02.04.2024

Гаврилов заявил о страхе НАТО перед успехом России в реализации целей СВО

НАТО всерьез опасается, что заявленные цели СВО будут реализованы и добиться ослабления России не получится, заявил РИА Новости глава делегации РФ на... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:06

2024-04-02T06:06

2024-04-02T06:06

константин гаврилов

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО всерьез опасается, что заявленные цели СВО будут реализованы и добиться ослабления России не получится, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."В НАТО всерьез опасаются, что заявленные цели специальной военной операции будут реализованы, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России вряд ли осуществятся", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО."Остается надеяться, что и народ Украины осознает: его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента для реализации глобалистских планов Запада", - добавил дипломат.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

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константин гаврилов, нато, россия, украина, вена, владимир путин