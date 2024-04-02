https://ria.ru/20240402/nato-1937232019.html
Гаврилов не нашел, что НАТО могла бы праздновать в связи со своим 75-летием
Гаврилов не нашел, что НАТО могла бы праздновать в связи со своим 75-летием - РИА Новости, 02.04.2024
Гаврилов не нашел, что НАТО могла бы праздновать в связи со своим 75-летием
НАТО нечего праздновать в связи со своим 75-летием, альянс лишь усилил кризисные тенденции в мире, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:14
2024-04-02T04:14
2024-04-02T04:14
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО нечего праздновать в связи со своим 75-летием, альянс лишь усилил кризисные тенденции в мире, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. "Будем откровенны, праздновать Североатлантическому альянсу в связи со своим 75-летием нечего. Позиционирующая себя как "щит обороны и безопасности" одного миллиарда людей на Западе, НАТО лишь привела к усилению кризисных тенденций в мире", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Дипломат добавил, что "результаты геополитической инженерии блока известны всем: разорванные Балканы, бомбардировки Ирака, Ливии и Сирии, разрушение государственности Афганистана, безоглядное расширение альянса на Восток, которое привело лишь к разжиганию конфронтации на постсоветском пространстве и созданию угроз безопасности Российской Федерации". "Безопасность Запада всё это, разумеется, не укрепило. НАТО - это анахронизм холодной войны, который продолжает существовать только благодаря своему неизменному генетическому коду, настроенному на противостояние с нашей страной", - заключил глава российской делегации.
https://ria.ru/20240402/nato-1937223011.html
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россия, вашингтон (штат), вена, константин гаврилов, нато
Россия, Вашингтон (штат), Вена, Константин Гаврилов, НАТО
Гаврилов не нашел, что НАТО могла бы праздновать в связи со своим 75-летием
Гаврилов: НАТО совсем нечего праздновать в связи со своим 75-летием