https://ria.ru/20240402/nato-1937232019.html

Гаврилов не нашел, что НАТО могла бы праздновать в связи со своим 75-летием

Гаврилов не нашел, что НАТО могла бы праздновать в связи со своим 75-летием - РИА Новости, 02.04.2024

Гаврилов не нашел, что НАТО могла бы праздновать в связи со своим 75-летием

НАТО нечего праздновать в связи со своим 75-летием, альянс лишь усилил кризисные тенденции в мире, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T04:14

2024-04-02T04:14

2024-04-02T04:14

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вашингтон (штат)

вена

константин гаврилов

нато

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. НАТО нечего праздновать в связи со своим 75-летием, альянс лишь усилил кризисные тенденции в мире, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. "Будем откровенны, праздновать Североатлантическому альянсу в связи со своим 75-летием нечего. Позиционирующая себя как "щит обороны и безопасности" одного миллиарда людей на Западе, НАТО лишь привела к усилению кризисных тенденций в мире", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Дипломат добавил, что "результаты геополитической инженерии блока известны всем: разорванные Балканы, бомбардировки Ирака, Ливии и Сирии, разрушение государственности Афганистана, безоглядное расширение альянса на Восток, которое привело лишь к разжиганию конфронтации на постсоветском пространстве и созданию угроз безопасности Российской Федерации". "Безопасность Запада всё это, разумеется, не укрепило. НАТО - это анахронизм холодной войны, который продолжает существовать только благодаря своему неизменному генетическому коду, настроенному на противостояние с нашей страной", - заключил глава российской делегации.

https://ria.ru/20240402/nato-1937223011.html

https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html

россия

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россия, вашингтон (штат), вена, константин гаврилов, нато