https://ria.ru/20240402/nato-1937221425.html

Патрушев назвал НАТО стороной конфликта на Украине

Патрушев назвал НАТО стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 02.04.2024

Патрушев назвал НАТО стороной конфликта на Украине

НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими неонацистами обстрелов российских территорий, принимает... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T00:18

2024-04-02T00:18

2024-04-02T00:55

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. НАТО де-факто стала стороной конфликта на Украине, альянс активно участвует в организации украинскими неонацистами обстрелов российских территорий, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву вооружения с повышенными техническими и дальнобойными возможностями, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий. В его рамках принимаются коллективные решения о новых поставках вооружения с повышением их технических и дальнобойных возможностей", - сказал Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания НАТО. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937018030.html

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в мире, космос - риа наука, украина, европа, киев, николай патрушев, нато