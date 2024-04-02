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Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск - РИА Новости, 02.04.2024
Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Западные спецслужбы используют любые инструменты, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:22
2024-04-02T13:22
2024-04-02T14:05
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сергей нарышкин
белоруссия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Западные спецслужбы используют любые инструменты, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Противник в лице, прежде всего, спецслужб западных государств использует любые инструменты для того, чтобы попытаться поссорить два наших народа", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии."Для этого используются и вмешательство во внутренние дела наших стран, активно используется деятельность так называемой внесистемной оппозиции, широкая пропагандистская кампания развёрнута в отношении союзного государства, кибератаки и так далее", - добавил он.
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москва, минск, россия, сергей нарышкин, белоруссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Москва, Минск, Россия, Сергей Нарышкин, Белоруссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск
Нарышкин: Запад использует любые инструменты, чтобы поссорить Москву и Минск