https://ria.ru/20240402/naryshkin-1937326693.html

Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск

Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск - РИА Новости, 02.04.2024

Нарышкин заявил о намерении Запада поссорить Москву и Минск

Западные спецслужбы используют любые инструменты, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР)... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:22

2024-04-02T13:22

2024-04-02T14:05

москва

минск

россия

сергей нарышкин

белоруссия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Западные спецслужбы используют любые инструменты, чтобы поссорить Россию и Белоруссию, сообщил журналистам во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин."Противник в лице, прежде всего, спецслужб западных государств использует любые инструменты для того, чтобы попытаться поссорить два наших народа", - сказал Нарышкин после заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии."Для этого используются и вмешательство во внутренние дела наших стран, активно используется деятельность так называемой внесистемной оппозиции, широкая пропагандистская кампания развёрнута в отношении союзного государства, кибератаки и так далее", - добавил он.

https://ria.ru/20240328/ukreplenie-1936444959.html

москва

минск

россия

белоруссия

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москва, минск, россия, сергей нарышкин, белоруссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире