https://ria.ru/20240402/narkotiki-1937339982.html
Путин заявил о важности пресечения каналов поставок и торговли наркотиками
Путин заявил о важности пресечения каналов поставок и торговли наркотиками - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заявил о важности пресечения каналов поставок и торговли наркотиками
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости уделить внимание пресечению каналов... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:13
2024-04-02T14:13
2024-04-02T14:20
владимир путин
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками."В последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ и другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого изделия, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Владимир Путин, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин заявил о важности пресечения каналов поставок и торговли наркотиками
Путин: важно уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками