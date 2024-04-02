https://ria.ru/20240402/narkotiki-1937339982.html

Путин заявил о важности пресечения каналов поставок и торговли наркотиками

Путин заявил о важности пресечения каналов поставок и торговли наркотиками - РИА Новости, 02.04.2024

Путин заявил о важности пресечения каналов поставок и торговли наркотиками

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости уделить внимание пресечению каналов... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:13

2024-04-02T14:13

2024-04-02T14:20

владимир путин

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел заявил о необходимости уделить внимание пресечению каналов поставок и торговли наркотиками."В последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ и другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого изделия, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240207/narkotiki-1925785250.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)