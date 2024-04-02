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Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя - РИА Новости, 02.04.2024
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22:21 02.04.2024 (обновлено: 22:49 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/nalety-1937454989.html
Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя
Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя - РИА Новости, 02.04.2024
Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя
Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты Израиля на Сирию, такие действия должны быть прекращены, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:21
2024-04-02T22:49
в мире
россия
израиль
сирия
иран
василий небензя
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ООН, 2 апр - РИА Новости. Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты Израиля на Сирию, такие действия должны быть прекращены, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."РФ решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории Сирии, расценивая их как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности этого государства", - сказал Небензя."Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. Настоятельно призываем Западный Иерусалим отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона", - подчеркнул постпред.В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
https://ria.ru/20240402/pentagon-1937455533.html
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в мире, россия, израиль, сирия, иран, василий небензя, оон, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Россия, Израиль, Сирия, Иран, Василий Небензя, ООН, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя

Небензя: Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты Израиля на Сирию

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 2 апр - РИА Новости. Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты Израиля на Сирию, такие действия должны быть прекращены, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"РФ решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории Сирии, расценивая их как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности этого государства", - сказал Небензя.
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«
"Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. Настоятельно призываем Западный Иерусалим отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона", - подчеркнул постпред.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.
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В миреРоссияИзраильСирияИранВасилий НебензяООНКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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