Россия решительно осуждает налеты Израиля на Сирию, заявил Небензя
Небензя: Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты Израиля на Сирию
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 2 апр - РИА Новости. Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты Израиля на Сирию, такие действия должны быть прекращены, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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"РФ решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории Сирии, расценивая их как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности этого государства", - сказал Небензя.
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"Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. Настоятельно призываем Западный Иерусалим отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, чреватых крайне опасными рисками и последствиями в масштабах всего региона", - подчеркнул постпред.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари – последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что "оставляет за собой право" лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габбаш сообщил, что жертвами израильского удара по консульству Ирана в Дамаске стали четверо сирийских граждан, еще 13 пострадали.