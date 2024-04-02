https://ria.ru/20240402/mvd-1937359439.html

МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин

МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024

МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин

Сотрудники МВД должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина, но сами должны работать в условиях, близких к военному времени, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:03

2024-04-02T15:03

2024-04-02T15:12

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина, но сами должны работать в условиях, близких к военному времени, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии МВД."Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231011/mvd-1902035426.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир путин, безопасность