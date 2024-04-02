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МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
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15:03 02.04.2024 (обновлено: 15:12 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/mvd-1937359439.html
МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин
МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин - РИА Новости, 02.04.2024
МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин
Сотрудники МВД должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина, но сами должны работать в условиях, близких к военному времени, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:03
2024-04-02T15:12
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина, но сами должны работать в условиях, близких к военному времени, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии МВД."Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи", - сказал Путин.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, владимир путин, безопасность
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Владимир Путин, Безопасность
МВД должно работать в условиях, близких к военному времени, заявил Путин

Путин призвал сотрудников МВД работать в условиях, близких к военному времени

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина, но сами должны работать в условиях, близких к военному времени, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник выступил на расширенном заседании коллегии МВД.
"Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России. Но сами должны работать в условиях близких к условиям военного времени. Я думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи", - сказал Путин.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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