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Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод - РИА Новости, 02.04.2024
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11:07 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/musoroprovod-1937287515.html
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод - РИА Новости, 02.04.2024
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод
Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:07
2024-04-02T11:07
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что находилась в гостях в квартире, где это произошло. "По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод

Во Всеволожске задержали мужчину и женщину, столкнувших гостью в мусоропровод

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что находилась в гостях в квартире, где это произошло.
"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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