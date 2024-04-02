https://ria.ru/20240402/musoroprovod-1937287515.html
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод - РИА Новости, 02.04.2024
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод
Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:07
2024-04-02T11:07
2024-04-02T11:07
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что находилась в гостях в квартире, где это произошло. "По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920253403.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, всеволожск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод
Во Всеволожске задержали мужчину и женщину, столкнувших гостью в мусоропровод