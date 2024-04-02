https://ria.ru/20240402/musoroprovod-1937287515.html

Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод

Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод - РИА Новости, 02.04.2024

Двое жителей Ленинградской области столкнули гостью в мусоропровод

Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:07

2024-04-02T11:07

2024-04-02T11:07

происшествия

ленинградская область

россия

всеволожск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые столкнули в мусоропровод зашедшую в гости женщину, сообщила во вторник пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник днем в полицию поступило сообщение о том, что в доме 19 по улице Плоткина во Всеволожске в помещении для хранения контейнеров для мусора кричит женщина и просит о помощи. Правоохранители, приехав на место, установили, что ее столкнули в мусоропровод. Пострадавшая, которую госпитализировали в тяжелом состоянии, рассказала, что находилась в гостях в квартире, где это произошло. "По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое: 35-летний мужчина и 40-летняя женщина. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240109/ubiystvo-1920253403.html

ленинградская область

россия

всеволожск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ленинградская область, россия, всеволожск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)