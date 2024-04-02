https://ria.ru/20240402/moshennik-1937241415.html

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Россиян предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 02.04.2024

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники начали применять многоэтапную схему для обмана граждан, сообщил представитель "Тинькофф". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:07

2024-04-02T08:07

2024-04-02T10:45

тинькофф. кредитные системы

происшествия

россия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мошенники начали применять многоэтапную схему для обмана граждан, сообщил представитель "Тинькофф"."Мошенники начали использовать новый "гибридный" сценарий, который совместил в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием псевдосотрудников операторов связи, "Госуслуг" и полиции", — рассказал он.Схема заключается в том, что клиенту звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что у него заканчивается договор на услуги связи, для его продления нужно назвать код из СМС. После этого мошенники открыто заявляют жертве, что ее обманули, чтобы запугать и обманом заставить действовать по указке следующих звонящих, которые представляются сотрудниками финмониторинга, "Госуслуг" или полиции. Они дают инструкции, чтобы "спасти" деньги и поймать банду мошенников, вступивших в сговор с сотрудниками банка."На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат", — подчеркнул представитель "Тинькофф". Он отметил, что количество атак по такому сценарию за последние месяцы выросло в 3,5 раза.Во время одного из таких телефонных звонков клиент банка потерял 1,5 миллиона рублей, которые ему компенсировали в рамках сервиса "Защитим или вернем деньги".Заместитель руководителя Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" Олег Замиралов обратил внимание, что мошенники под разными предлогами просят установить программу удаленного доступа, которая позволит видеть все, что происходит на экране мобильного телефона.Злоумышленники используют такие программы, чтобы увидеть, сколько у человека денег на счету и отследить коды, которые высвечиваются в банковском приложении.Также, по словам Замиралова, мошенники используют уловку с банкоматами и якобы безопасными ячейками и убеждают человека, что его деньги в опасности и их нужно снять."Другой вариант сценария — это якобы помощь полиции. Клиенты в таких ситуациях уверены, что снимают не свои деньги, а деньги, выделенные для спецрасследования. При этом операции, которые они видят в приложении, на самом деле ненастоящие", — добавил он.

https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html

https://ria.ru/20230928/moshenniki-1899074157.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тинькофф. кредитные системы, происшествия, россия