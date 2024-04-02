https://ria.ru/20240402/molokozavod-1937362705.html

ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области

ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области - РИА Новости, 02.04.2024

ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области

Украинские боевики дистанционно заминировали молокозавод в населённом пункте Каменка Днепровского района в Запорожской области минами М70 образца НАТО, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:16

2024-04-02T15:16

2024-04-02T15:16

специальная военная операция на украине

каменка

запорожская область

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нато

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 2 апр - РИА Новости. Украинские боевики дистанционно заминировали молокозавод в населённом пункте Каменка Днепровского района в Запорожской области минами М70 образца НАТО, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства РФ. Собеседник агентства пояснил, что украинские боевики обстреляли территорию молокозавода 1 апреля боеприпасами образца НАТО, несущими магнитные мины, предназначенные для подрыва техники. "Противник осуществил дистанционное минирование молокозавода в населённом пункте Каменка - Днепровского района. По предприятию было выпущено несколько боеприпасов с магнитными противотанковыми минами образца НАТО М70. На место выехали специалисты, которые произвели уничтожение части взрывоопасных предметов путем подрыва", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на предприятии до сих пор находятся взрывоопасные предметы. Специалисты работают над тем, каким образом уничтожить боеприпасы без ущерба для производства.

https://ria.ru/20240402/organizator-1937356779.html

https://ria.ru/20240402/taktika-1937334004.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

каменка, запорожская область, россия, нато, происшествия