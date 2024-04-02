https://ria.ru/20240402/molokozavod-1937362705.html
ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области
ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области - РИА Новости, 02.04.2024
ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области
Украинские боевики дистанционно заминировали молокозавод в населённом пункте Каменка Днепровского района в Запорожской области минами М70 образца НАТО, сообщил... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:16
2024-04-02T15:16
2024-04-02T15:16
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ЭНЕРГОДАР, 2 апр - РИА Новости. Украинские боевики дистанционно заминировали молокозавод в населённом пункте Каменка Днепровского района в Запорожской области минами М70 образца НАТО, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства РФ. Собеседник агентства пояснил, что украинские боевики обстреляли территорию молокозавода 1 апреля боеприпасами образца НАТО, несущими магнитные мины, предназначенные для подрыва техники. "Противник осуществил дистанционное минирование молокозавода в населённом пункте Каменка - Днепровского района. По предприятию было выпущено несколько боеприпасов с магнитными противотанковыми минами образца НАТО М70. На место выехали специалисты, которые произвели уничтожение части взрывоопасных предметов путем подрыва", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на предприятии до сих пор находятся взрывоопасные предметы. Специалисты работают над тем, каким образом уничтожить боеприпасы без ущерба для производства.
https://ria.ru/20240402/organizator-1937356779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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каменка, запорожская область, россия, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Каменка, Запорожская область, Россия, НАТО, Происшествия
ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в Запорожской области
ВСУ дистанционно заминировали молокозавод в запорожской Каменке